Александр Лукашенко на представлении нового главы КГБ: К вам пришел руководитель - «Зайцев в квадрате»

Новости Беларуси. Основной критерий оценки руководителя – способность сплотить коллектив. Это подчеркнул президент Александр Лукашенко, представляя нового председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика. Решением главы государства он назначен на этот пост 16 ноября.

Валерий Вакульчик стоял у истоков формирования и становления Оперативно-аналитического центра при Президенте. При его активном участии создавался и новый госорган – Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Его организаторские способности и качества руководителя, государственника проявились в конкретных делах. Главными принципами его работы являются объективность, компетентность и преданность нашему государству. Я знаю, что он не приемлет бездеятельности и словоблудия. Именно это и предопределило решение о назначении его главой основной спецслужбы страны.

Я хотел бы поздравить Валерия Павловича с назначением и вручить ему удостоверение председателя Комитета госбезопасности. Я очень бы хотел надеяться, чтобы этот новый человек вместе с вами сделали ту спецслужбу, которая должна отвечать современным требованиям и должна быть честным и справедливым государством.

Для эффективности деятельности основной спецслужбы страны прежним руководителем было сделано много. Глава государства отметил повышение уровня информационно-аналитической работы, а также контрразведывательного обеспечения госорганов. Однако сложились проблемы в работе с личным составом.

Поручение проработать эти вопросы было дано на коллегии КГБ еще в начале этого года. Но к этому моменту, по мнению президента, в Комитете сложилась нездоровая психологическая обстановка, вызванная недостатками кадровой работы и перекосами при обеспечении собственной безопасности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваше настроение, царящее в Комитете государственной безопасности, связано с мнением среднего звена и низшего звена сотрудников Комитета государственной безопасности. Я их голос услышал. Могу сказать, ваш голос услышал. Но, так, по-мужски хочу вас предупредить, что к вам пришел руководитель «Зайцев в квадрате». Это не тот добрый парень, которого, может быть, кто-то здесь ждал. Но без лишних заносов, без головотяпства, человек, нацеленный на профессионализм, один из немногих, кто железобетонно знает, чего хочет Президент от Комитета государственной безопасности.

Поэтому, как и в любом другом коллективе, я понимаю, то же самое и в ЧК, есть люди, которые хотели бы с прохладцей как-то, более вольно себя чувствовать, не ходить на работу, забывая, что на плечах ведь погоны. Вот тем надо искать другую работу.

Я, как Президент, вижу, что происходит вокруг нашей страны и внутри, и каких мне усилий стоит для того, чтобы сдержать страну, чтобы ее на куски не порезали и не раздербанили, и не растащили. Надо предпринимать максимум усилий, чтобы создать целостность, неприкосновенность и безопасность нашей страны. Вот для таких сотрудников, и не только в ЧК, мы готовы создать любые условия. Путь их будет не 10, не 12, и даже не 6 тысяч человек, пусть их 3 тысячи останется, но это останутся преданнейшие государству люди.

В начале этого года на коллегии КГБ мы говорили об этих проблемах, тогда мною давались указания пересмотреть подходы к работе с личным составом, однако, к моему сожалению, должные выводы сделаны не были. Более того, некоторые проблемы еще больше обострились, стали приобретать негативный общественный резонанс. Я уже говорил о подполковнике Казаке, который ушел из нашей жизни, в этой ситуации я естественно вынужден был обратить внимание на такую ситуацию и принять серьезные меры.

Сначала был отправлен в отставку начальник вашей собственной безопасности, управления собственной безопасности, а следом и председатель. Тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, если кто-то думает, что Зайцев – это плохой человек, негодный для КГБ, может он и не годный, но не потому, что он плохо служил, он по-своему понимал свои задачи. Более того, он вместе с вами решал эти задачи и на отдельных направлениях очень эффективно решал, как военный человек, как чекист! Но была масса недостатков, которые неприемлемы для Комитета государственной безопасности. Главная цель у нас – это люди. А в КГБ, мало того, что это, это солдаты, это генералы, это офицеры, это воинский коллектив, но, тем не менее, это тоже люди и к ним надо относиться по-людски.

Основной критерий оценки руководителя – способность сплотить коллектив, создать обстановку результативно напряженной, но творческой работы. Запомните – у нас немало противников и немало врагов, с ними надо бороться беспощадно! Но надо доверять тем людям, которые ведут эту борьбу и не надо априори в каждом видеть плохого человека. Для чекистской организации это неприемлемо.