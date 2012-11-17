Трактор «Беларус» – во главе балтийской протестной акции против сокращения расходов на сельское хозяйство в ЕС

Прибалтийские крестьяне устроили тракторный пробег. Из Таллина фермеры отправились в Брюссель на тракторе МТЗ-80 (это легендарный «Беларус»). Что же заставило тружеников Прибалтики отправиться в дальний путь?

На пятый день своего пробега трактор МТЗ-80 1985 года выпуска доехал до Литвы - за плечами у него Эстония и Латвия — впереди долгая дорога на Брюссель.

Длина всего маршрута – около 2,5 тысяч километров. По пути трактор делает остановки, которые превращаются в полноценные митинги – с музыкой и бесплатным угощением. Раритетный МТЗ из Таллина в небольшую литовскую деревню пригнал латвийский фермер Каспарс Гулбис.

Каспарс Гулбис, фермер (Латвия):

Этому трактору 27 лет. Если о нем заботится, исправно обслуживать, то работать на нем можно еще долго. На нашей ферме есть такой же трактор, только немного помоложе. И мы его используем каждый день.

Дальше трактор поведет уже литовский фермер. Почетную миссию поручили Харольдосу Сапожниковасу, который младше, чем эта машина, на шесть лет. Харольдос сейчас учится на агронома в Каунасе и одновременно работает на ферме отца.

Харольдос Сапожниковас, фермер:

У нас важная миссия. Мы хотим рассказать всей Европе о ситуации в сельском хозяйстве в странах Балтии. Положение почти критическое. Нам не хватает денег. Из-за этого многие литовцы просто уезжают в другие страны и работают на фермах там. И это катастрофа для нашей страны.

22 ноября пройдет саммит Евросоза, на котором будут обсуждать бюджет до 2020 года. К этому дню трактор «Беларус» как раз доедет до Брюсселя. Балтийские фермеры хотят предотвратить сокращение расходов на сельское хозяйство. Ведь в планах еврочиновников – уменьшение поддержки аграриев на 25,5 миллиардов долларов.

Литовские фермеры выступили с практически социалистическими лозунгами. В Брюсселе они намерены потребовать справедливости и равенства. Ведь сейчас получается так, что земледельцы из Литвы, Латвии и Эстонии получают из общего европейского бюджета ровно наполовину меньше, чем их коллеги-конкуренты из Германии и Франции.

Получается, что самым бедным странам Европы положены самые маленькие дотации на сельское хозяйство. Балтийские фермеры, терпение которых лопнуло, требуют повышения размеров помощи.

Антанас Чапас, фермер:

У нас в Литве фермеры живут очень плохо. Получаем хорошие урожаи, но прибыль низкая — потому что много платим за топливо, за удобрения минеральные.

Вот в этом мешке, который поедет в Брюссель в прицепе трактора, собраны петиции всех недовольных земледельцев. Главное требование – довести уровень финансовой поддержки хотя бы до 80% от среднеевропейского.

Йонас Талмантас, председатель союза фермеров Литвы:

В Литве и всём союзе фермеры одинаковые, а получаем доплаты на 50% меньше — то есть дискриминационный рынок, и дальше тоже. И тогда литовские фермеры совсем умрут — конечно, ЕС хорошо, потому что свои продукты они привезут в Литву, а нам так не по нраву.

Аушрис Мацияускас, в прошлом — замминистра сельского хозяйства Литвы. Сейчас — один из тех тысяч фермеров, что поддержали тракторный марш на Брюссель. Аушрис подсчитал, что его агропредприятие недополучает ежегодно по 120 тысяч евро.

Аушрис Мацияускас, фермер:

В моей ферме мы получаем прямые выплаты порядка 140 евро за гектар. А грек — 600 евро. Такие большие разницы.

В пользовании Аушриса – 1000 гектаров земли. Для обработки таких угодий используются и четыре механических «Беларуса» производства МТЗ. Вообще, по некоторым оценкам, больше половины всех тракторов, которые используют балтийские фермеры, сделаны в Минске.

Аушрис Мацияускас, фермер:

«Беларусы» — хорошие рабочие кони, не устают они — пока еще все работает.

Рита Боринскиене — тоже фермер, правда, из категории мелких. У нее в собственности есть трактор МТЗ и 12 коров. Агробизнесом она занялась после того, как распался колхоз, где до этого работала. Для Риты главная проблема – даже не столько маленькие европейские дотации, сколько несправедливые цены на молоко.

Рита Боринскиене, фермер:

Сейчас самую большую прибыль получают те, кто перерабатывает и продает молоко. А кто готовит — мало очень получаем мы — одну треть.

По статистике, закупочные цены на продукты питания в Литве – одни из самых низких в Евросоюзе, а цены на технику и топливо — одни из самых высоких. Повышение финансовой помощи из общего бюджета помогло бы сгладить и эту несправедливость.

Бронис Маркаускас, вице-председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы:

Мы, литовцы, покупаем и технику, и удобрения, и энергию по тем же ценам, что и французские и германские коллеги — и если все-таки поддержка ЕС составляет 30% от всех доходов. И если эта часть доходов будет намного меньше, чем у коллег из Западной Европы — мы просто не будем способны конкурировать и нас ждет банкротство.

Следующая остановка протестного трактора — в Берлине. Кстати, по немецким автобанам этот «Беларус», скорее всего, поедет на трейлере. И если результат этой акции для балтийских фермеров пока сложно предсказать, то для белорусского МТЗ выгода очевидна. Лучшей рекламной кампании на рынке Европы и не придумать.