Двуликая Европа своих демонстрантов дубасит, а правительства других стран учит правам человека

«Призрак бродит по Европе... вновь!» Даже и без описания «день единения европейских профсоюзов в борьбе против мер жесткой бюджетной экономии» напоминает рецензию на постановку в театре военных действий. Только в Мадриде и в Барселоне в ночь на вчера в ходе стычек рабочих и безработных полицией арестованы свыше ста человек. Ранены, в том числе серьезно, почти полсотни. Машины, магазины и прочее сожжены в Лиссабоне, в Милане, в Турине...

Издание Daily Mail (Великобритания) в редакционной статье «День анархии в Европе»:

Демонстранты бросали камни и жгли машины и флаги ЕС, в то время как скоординированная акция 40 профсоюзов в 23 странах переросла в массовые беспорядки... Недовольство экономической политикой многих европейских правительств постоянно растет. А насилие во время акций протеста лишний раз доказывает, что от евро давно нужно избавиться.

Издание Guardian (Великобритания) в редакционной статье «День действий и солидарности»:

Люди уже «сыты по горло» мерами жесткой экономии и сокращениями, которыми руководит Германия.

Журналистам вторят и экономисты. И не только британские. И, по их мнению тоже, направленная на преодоление долгового кризиса в Греции, Португалии, Испании немецкая бережливость вышла боком Греции, Португалии, Испании и... привела к новому кризису — теперь уже кризису падения темпов экономического роста в реальном секторе всей Европы вообще.

Пол Де Гров, эксперт-экономист Лондонской школы экономики:

Нынешняя рецессия полностью является рукотворной, является следствием действий властей. Это результат чрезмерно строгих мер по отношению к странам Южной Европы и нежелания Севера сделать что-нибудь еще. Это самая опасная ситуация за последние 20 лет.

То есть теперь, скованная навязанной борьбой с растратами, Европа начинает тормозить и свое развитие тоже, а заодно, кстати, негативно влиять и на развитие соседей. И процесс этот разрастается и затрагивает уже не только вечно кризисные южно-европейские государства.

Как заявил на неделе глава экономического департамента Еврокомиссии Марко Бути: «Бедственное положение более уязвимых государств постепенно начало влиять на остальную часть Европейского союза».

Евгений Лазарев, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси в выступлении на сессии ГА ООН:

Практически непрекращающимися волнами в странах Запада проходят крупномасштабные акции протеста, в отношении участников которых непропорционально применяется сила со стороны полиции. Мы удивлены, что спецдокладчик ООН по свободе выражений и мнений Франк ля Рю до сих пор не отреагировал на грубейшие нарушения прав человека в Польше, Германии, Великобритании, Бельгии, Испании, Словакии, США, Канаде... Нельзя постоянно под лупой рассматривать ситуацию в [одних] странах и игнорировать грубейшие нарушения прав человека в странах Запада.

И опять отголоски европейских событий как нельзя громче слышны в других, в том числе соседних, странах. Дело в том, что, пока светлые европейские ценности под дубинками полиции, как колосья под серпом, ложатся на алтарь светлого капиталистического будущего, Западная Европа продолжает настойчиво поучать с высоты этого алтаря остальных. Что в нынешней ситуации, и, особенно, после слезоточивых и водометных событий этой недели даже еще больше недопустимо, чем обычно.