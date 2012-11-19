Афганского офицера казнят за убийство 4 французских военных

Новости Афганистана. Афганского офицера казнят за убийство французских военных. Апелляционный суд Кабула сохранил в силе смертный приговор для афганского военнослужащего, который в январе убил четырех солдат из Франции. Семья осужденного настаивала на замене смертного приговора пожизненным заключением, объясняя это тем, что он психически нездоров.

После этого инцидента власти Франции решили ускорить вывод своих войск из Исламской Республики.

Тем временем правительства двух стран обсуждают условия нового соглашения, которое будет регулировать присутствие иностранных войск в Афганистане после вывода из страны солдат НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.