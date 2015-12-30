Александр Лукашенко: На детей и на тех, кто рожает, мы денег жалеть не должны

Новости Беларуси. Беларусь не будет экономить на детях и матерях. Об этом заявил 30 декабря президент, посещая новый родильный дом на базе 5-й городской клинической больницы. Он станет самым современным и крупным в Минске.

Новый роддом сдали с опережением графика, благодаря этому сэкономив на строительстве. Такое поручение дал Александр Лукашенко, принимая участие в возведении медицинского комплекса на республиканском субботнике в 2014 году.

Маленькой Марии всего-то два дня, но она уже телезвезда. Впрочем, как и ее мама. Екатерина Рязанцева признается: это второй ребенок в семье, но такой долгожданный. Даже шестилетний сын Арсений с нетерпением ждал знакомства с сестричкой. Рожать приехала в тот же роддом. Правда, вместо старого здания теперь для пациентов новый корпус.

Екатерина Рязанцева, пациент родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница»:

В таких роддомах можно рожать и рожать. Медицинский персонал очень заботливый, очень внимательный. Все очень нравится.

Строительство нового роддома при пятой городской больнице начали в августе 2011 года. Сделали все с опережением. В итоге будущим мамам – вот такой новогодний подарок. В год здесь готовы принять до 6 тысяч рожениц вместо еще недавних трех. 30 декабря посмотреть на новый корпус приехал президент.

Для столицы это самый крупный роддом. Впрочем, масштабы в рамках республики тоже впечатляют. Новый корпус при 5-ой больнице занимает почетное второе место сразу после Брестского роддома.

Строили, можно сказать, всем миром. На традиционном субботнике вместе с Александром Лукашенко трудились чиновники, студенты и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Сегодня уже можно увидеть результат.

Глава государства не устает подчеркивать: главное здесь функциональность. Излишеств при строительстве быть не должно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сделайте шикарную операционную, реанимацию. Ты же врач, понимаешь, где там должно быть супер. Все остальное надо делать простенько и функционально. И мы вместо одной больницы, затрат, которые мы строим больницу, мы построим две.

За последние пять лет в эксплуатацию введено почти семь десятков объектов системы здравоохранения. 8 – только в 2015 году. Настоящий рывок вперед сделала и белорусская медицина. Сохранился естественный прирост, показатели младенческой и материнской смертности тоже на уровне.

Александр Лукашенко:

Младенческая смертность у нас на уровне передовых стран мира. Это, считай, мы в призовой тройке. Число родившихся у нас постоянно увеличивается и мы уже вместе с мигрантами значительно превосходим смертность. Мам мы всех в этом году сберегли. Вот это вот самые хорошие показатели. На детей и на тех, кто рожает, мы денег жалеть не должны. Для них все должно быть.

Такие показатели – уже не фантастика. Вот и в 5-ом роддоме только за сутки с десяток новорожденных. В экскурсией по новому корпусу – все те, кто, без преувеличения, и днем, и ночью на посту.

Заместитель главврача Марина Александровна рассказывает: маленьким девочкам только-только помогли появиться на свет.

Марина Александровна:

Сегодня, вот сейчас, у нас уже шесть деток родилось и еще у нас четверо – в родах.

Кстати, работники роддома до сих пор вспоминают «первенцев» нового корпуса, а съемочным группам рассказывают о профессиональных приметах.

Светлана Зуева, старшая акушерка акушерско-физиологического отделения родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница»:

Мы очень ждали, что родится мальчик, потому что это очень хорошая примета. Значит в нашем роддоме все будет хорошо. Мальчик родился настоящим богатырем. 3870 г его вес, а рост, по-моему, 53 см.

Акушерское и обсервационное отделения. 11 родильных залов будет в стационаре, из них 5 – для партнерских родов. Новый роддом оснащен самым современным оборудованием. Компьютерная диагностика состояния плода, системы телеметрического наблюдения для того, чтобы избежать осложнений при беременности. Впрочем, практикующие врачи отмечают: есть и те приборы, без которых свою работу они не представляют и сегодня.

За 10 лет младенческая смертность в нашей стране снизилась в 2,5 раза. В итоге по этому показателю сравнялись с передовыми государствами. Сегодня все делается для того, чтобы выхаживать даже самых трудных малышей.

Максим Бойдак, заведующий отделением реанимации новорожденных родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница»:

Впервые в нашей стране применяется новая методика респираторной поддержки. Такого нет нигде, то есть мы первые начали это применять. Мы делаем вдох, легкие расправляются. Когда прибор делает выдох, легкие остаются в расправленном состоянии, что особенно важно для недоношенных новорожденных.

Операционная, отделение реанимации для новорожденных и даже зал для партнерских родов. Кстати, последний популярностью пользуется, – отмечают врачи.

А вот знакомство ребенка с матерью проходит в самые первые минуты. Да и сама женщина меняется буквально на глазах.

Вниманию президента – все палаты нового корпуса. Посмотрел Александр Лукашенко и на маленьких белорусов. Вот и наша героиня Мария теперь с подарками – от главы государства. Без внимания не осталась и маленькая Варвара.

Екатерина Рязанцева, пациент родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница»:

Огромное спасибо за возможность женщинам рожать в таких комфортных условиях.

Александр Лукашенко:

Если вы, каждая женщина, пообещаете, что не менее трех будете рожать, я перестрою все дома в стране.

Поддержку молодые и многодетные мамы от государства получают всегда. Уже уезжая, Александр Лукашенко еще раз подчеркнет: в Беларуси никогда не будут экономить на детях и матерях.

Кстати, не остановится реконструкция и 5-ой городской больницы. На очереди еще два корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.