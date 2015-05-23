Александр Лукашенко: Мы все должны бороться за Белую Русь, за чистоту, безопасность нашу и наших детей

Начнем европейской темой. Белорусский дуэт «Юзари и Маймуна» не попал в финал «Евровидения». Не все так просто на большой сцене. Впрочем, как и в большой политике. Многим странам в ближайшем будущем не попасть в Евросоюз – саммит «Восточного партнерства» в Риге обошел стороной расширение ЕС. Визовые послабления для Грузии и Украины тоже откладываются.

А Беларусь позитивно упоминалась на саммите несколько раз: в связи с урегулированием конфликта в Украине, налаживанием диалога с Европой и, несмотря на то, что отвергла формулировку об «аннексии» Россией Крыма в документах саммита. Этот эпизод 22 мая на съезде профсоюзов отдельно прокомментировал президент Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Казалось бы: вот эти украинские события в этом регионе, в мире должны были не многих, а всех научить, как хрупок мир, как надо беречь этот мир. Надо смотреть на главное, надо решать эту проблему в том числе и в Украине, и в других государствах. Нет. Собрались... «Восточное партнерство». Ну и что? В каждом документе клеймить позором Россию, не прямо, так косвенно, где-то так, сяк и так далее. Мы категорически, всегда были против того, чтобы «Восточное партнерство» было против кого-то. Если Евросоюз хочет с нами сотрудничать через «Восточное партнерство», давайте будем это делать. Но Россия не участвует в «Восточном партнерстве». Почему заочно без России мы ее должны дубасить? В том числе там за Крым и так далее. Нет, в итоговую декларацию надо это втиснуть, впереть и выступить против России. И на нас обижаются, что мы это не поддержали. Это моя принципиальная позиция. «Восточное партнерство», другие организации не должны быть направлены против кого-то. Мы там должны отстаивать, защищать свои интересы. Почему мы должны быть против России? Более того, мы же явились вот этим местом мира в Украине. Здесь собрались руководители мировых держав, чтобы остановить войну. Удалось. Может, пока, может быть, не дай бог, конечно, но тем не менее сегодня тысячи людей в котлах этих не гибнут. Нам говорят: давайте выступим вместе против России. Так что это тогда за нейтральная мировая держава, которая тянет всех для того, чтобы здесь был мир? Это противоречит нашим внутренним убеждениям и состоянию нынешнему здесь. Но разве этого не видят западные ведущие державы, в том числе Германия, Франция и так далее? Это надо остановить.

Ни в коем случае нельзя сегодня, когда этот мир очень хрупкий, пытаться чего-то там наворотить и кого-то обвинить. Сначала надо проблему решить, а потом уже будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Нет, пытаются втянуть Беларусь, давайте мы вот тут запишем, что это аннексия, что это то, это другое – и все молчат. Мы не можем поддержать такую позицию. Не можем! Потому что главное – не обвинить сегодня кого-то. Уже хватает этих обвинений. Надо мир подарить этой стране и нашим людям – наши братья там живут. Нет, нас в это затягивают. Казалось бы, еще раз подчеркиваю, всех эта война научила, надо быть очень осторожными, надо быть аккуратными, надо решать главную проблему. Поэтому мы в «Восточном партнерстве» чуть ли не изгоями сегодня оказываемся.

Но мы действуем постепенно, спокойно в том русле, как это было обозначено нами давно. Мы не хотим ввязываться ни в какие авантюры. Мы хотим, чтобы в том числе и с нашей земли исходил мир. В этом суть нашей политики.

Ухо востро надо держать, нельзя расслабляться и постоянно говорить: знаете, у нас спокойно, у нас чисто, у нас аккуратно, у нас на улицу можно с ребенком вечером выйти. Знаете, это данность сегодня, это благо. Но если мы это ценить и поддерживать не будем, это не навсегда, это скоро уйдет. Поэтому мы все должны бороться за эту белизну, за Белую Русь, за эту чистоту, за безопасность нашу, за безопасность наших детей.