Александр Лукашенко: Мы договорились с премьер-министром России встретиться в предновогодние дни

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России и договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти), но мы договорились о том, что мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся.