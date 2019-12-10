Александр Лукашенко: Мы договорились с премьер-министром России встретиться в предновогодние дни
Новости Беларуси. 10 декабря во Дворце Независимости состоялась встреча Президента с главой Администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа главы государства в ближайшее время будет насыщенной. С 25 декабря по 10 января предстоит период различных праздников и приуроченных к ним событий. А помимо того, запланирован очередной раунд переговоров с Россией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России и договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти), но мы договорились о том, что мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся.
Он с удовольствием согласился о том, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик. Поэтому нагрузка будет очень серьезная.
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