Актуальная повестка дня. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева

Новости Беларуси. Интеграционную повестку дня и развитие торгово-экономических отношений Беларуси и России Александр Лукашенко обсудил по телефону с Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разговоре с председателем российского правительства подвели также итоги переговоров, которые состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Договорились о продолжении контактов. До Нового года стороны планируют сверить часы по соответствующей проблематике. Партнерам предстоит продолжить работу по снятию спорных вопросов.