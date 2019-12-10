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Актуальная повестка дня. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева

10 декабря 2019 13:22
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Новости Беларуси. Интеграционную повестку дня и развитие торгово-экономических отношений Беларуси и России Александр Лукашенко обсудил по телефону с Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разговоре с председателем российского правительства подвели также итоги переговоров, которые состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Договорились о продолжении контактов. До Нового года стороны планируют сверить часы по соответствующей проблематике. Партнерам предстоит продолжить работу по снятию спорных вопросов.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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