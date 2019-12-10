Президент поздравил Наталью Кочанову с вступлением в должность председателя Совета Республики

Президент Беларуси поздравил с вступлением в новую должность Наталью Кочанову. Ей предстоит насыщенная работа в верхней палате парламента.

Новости Беларуси. 10 декабря состоялась встреча Александра Лукашенко с главой Администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде она занимала пост главы Администрации, а помимо того курирует работу в столице в качестве уполномоченного Президента. Ее помощь будет весьма кстати: необходимо посодействовать, чтобы новый глава Администрации быстрее вошел в курс дела.

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