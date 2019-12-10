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Президент поздравил Наталью Кочанову с вступлением в должность председателя Совета Республики

10 декабря 2019 14:24
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Новости Беларуси. 10 декабря состоялась встреча Александра Лукашенко с главой Администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил с вступлением в новую должность Наталью Кочанову. Ей предстоит насыщенная работа в верхней палате парламента.

Президент поздравил Наталью Кочанову с вступлением в должность председателя Совета Республики-1

Президент поздравил Наталью Кочанову с вступлением в должность председателя Совета Республики-3

Прежде она занимала пост главы Администрации, а помимо того курирует работу в столице в качестве уполномоченного Президента. Ее помощь будет весьма кстати: необходимо посодействовать, чтобы новый глава Администрации быстрее вошел в курс дела.

«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента

Кроме того, Александр Лукашенко анонсировал встречу с Дмитрием Медведевым (подробнее здесь).

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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