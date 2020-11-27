Александр Лукашенко: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя, будет беда

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось на встрече и без темы политики. В частности, шла речь о новой Конституции. Глава государства еще раз подчеркнул важность работы в этом направлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник новой Конституции не потому, что, вы знаете, демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас Конституция очень серьезная.