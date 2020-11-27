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Александр Лукашенко: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя, будет беда

27 ноября 2020 16:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось на встрече и без темы политики. В частности, шла речь о новой Конституции. Глава государства еще раз подчеркнул важность работы в этом направлении.

Александр Лукашенко: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя, будет беда-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я сторонник новой Конституции не потому, что, вы знаете, демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас Конституция очень серьезная.

Александр Лукашенко: незнакомому Президенту такую Конституцию отдавать нельзя, будет беда-4

Казахстан, Россия, мы – пожалуй, вот три таких продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жестокую, жесткую Конституцию, где от решения Президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Поэтому да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась.

# Конституция # Александр Лукашенко # Фотофакт

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