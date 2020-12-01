Украинский политик: надо просто понимать, чего хотят белорусы – лучшей жизни или всё-таки безопасности и будущего для страны

Евгений Мураев, лидер партии «Наши» (Украина):

Мы же можем проанализировать то, что случилось с нами. Ну скажите, хоть один Майдан привел к позитивным сдвигам? Надо просто понимать, чего хотят белорусы – лучшей жизни или все-таки безопасности и будущего для своей страны. Я абсолютно уверен, что они должны анализировать наш украинский опыт и не совершать наших ошибок. То, что Лукашенко его проанализировал и действует согласно ситуации, используя наши ошибки – это очевидно. Вопрос, как будут действовать люди, будет ли кто-то это подогревать или нет. Безусловно, есть вечные враги и оппоненты, которые заинтересованы в дестабилизации на границах.