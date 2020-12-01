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Украинский политик: надо просто понимать, чего хотят белорусы – лучшей жизни или всё-таки безопасности и будущего для страны

01 декабря 2020 18:11
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Новости Беларуси. Лидер партии «Наши» заявил, что Беларуси нужно проанализировать украинский опыт, чтобы не повторять ошибки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский политик: надо просто понимать, чего хотят белорусы – лучшей жизни или всё-таки безопасности и будущего для страны-1

Евгений Мураев, лидер партии «Наши» (Украина):
Мы же можем проанализировать то, что случилось с нами. Ну скажите, хоть один Майдан привел к позитивным сдвигам? Надо просто понимать, чего хотят белорусы – лучшей жизни или все-таки безопасности и будущего для своей страны. Я абсолютно уверен, что они должны анализировать наш украинский опыт и не совершать наших ошибок. То, что Лукашенко его проанализировал и действует согласно ситуации, используя наши ошибки – это очевидно. Вопрос, как будут действовать люди, будет ли кто-то это подогревать или нет. Безусловно, есть вечные враги и оппоненты, которые заинтересованы в дестабилизации на границах.

# Акции протеста # Евгений Мураев # Фотофакт

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