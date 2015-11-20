Александр Лукашенко: Минск рассчитывает в 2016 году собрать руководителей бывших югославских республик

Новости Беларуси. Минск рассчитывает в 2016 году собрать руководителей бывших югославских республик. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Сербии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В будущем году, это будет очень символично, если мы, руководители республики бывшей Югославии, сможем здесь собраться по очень важному поводу – строительство этого символического центра «Минск-Мир». И я очень надеюсь, что вы сможете помочь нам, пригласите их сюда, в Минск.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Да, я уже давал поручение господину Каричу, он побывал у президентов Хорватии, Словении, Македонии и Черногории. И, таким образом, здесь будет представлена вся бывшая Югославия. Это поможет нашим народам лучше жить. И в этом ваша большая заслуга.

Встреча состоялась перед торжественной церемонией закладки главами государств памятной капсулы в знак начала строительства экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» должен сталь одним из крупнейших финансовых центров Европы. Сербская сторона инвестирует в его строительство около трех миллиардов долларов.

В ближайшие годы на месте аэропорта «Минск-1» появится один из самых современный районов столицы. Центры, построенные по подобным проектам, уже функционируют в Сингапуре и Дубае. Это своеобразный магнит для инвестиций – комплекс для банков, финансовых и страховых компаний.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в Сербском парламенте:

Осуществить такой проект, как «Минск-Мир», можно только там, где очень развита рабочая культура, где есть интеллектуальный потенциал. Он у вас огромный, великий. Так что, я думаю, мы выбрали отличное место для показания того, в чем Европа сегодня нуждается, чего в Европе нет.