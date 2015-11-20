Президент Сербии возложил венки к монументу Победы в Минске и посетил музей Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Президент Сербии почтил память героев Великой Отечественной войны. 20 ноября рано утром Томислав Николич возложил венок к монументу на площади Победы в Минске.

Затем Томислав Николич направился в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Президент Сербии с большим интересом ознакомился с экспозицией музея, которая является крупнейшим в Беларуси хранилищем реликвий Великой Отечественной войны и одним из важнейших центров гражданско-патриотического воспитания. Глава сербского государства оставил запись в Книге почетных гостей, в которой высказал благодарность белорусскому народу за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны.

20 ноября президенты Беларуси и Сербии дадут старт строительству многофункционального комплекса «Минск-Мир». Лидеры двух стран заложат памятную капсулу в основание крупнейшего совместного проекта, который обещает стать символом масштабного инвестиционного сотрудничества наших государств. Концепция комплекса «Минск-Мир» предполагает строительство международного финансового центра, здания общественно-делового назначения, жилой застройки, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.