Академия управления при Президенте Беларуси и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. Академия управления и ПРООН подписали меморандум о взаимопонимании. 20 ноября белорусские парламентарии, представители руководства Министерств, ведомств и программы развития Организации Объединенных Наций собрались на конференцию, которая стала завершающим этапом кампании «Экспресс ООН-70 в Беларуси».

На повестке дня – обсуждение целей устойчивого развития, которые были приняты в Нью-Йорке в сентябре. В их числе – содействие установлению миролюбивых отношений в обществе, открытой системы правосудия, борьба за гендерное равенство, ликвидация нищеты и безработицы, стимулирование инноваций. Ключевую роль в реализации этих целей эксперты отводят государственной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

В Беларуси действительно очень эффективная государственная служба. И, кроме этого, Беларусь добилась достаточно хороших результатов в области борьбы с коррупцией, потому что существует определенная система сдержек и противовесов, которая позволяет ей вести эффективную борьбу с коррупцией. Я думаю, это два направления, где Беларусь может 100-процентно поделиться своим опытом.

На конференции обсуждали вопросы реформирования системы госслужбы, формирование управленцев нового поколения. Специалисты из разных стран обменивались опытом работы госорганов. Кстати, одна из передовых технологий – социальная лаборатория при Правительстве – уже отрабатывается на практике в Беларуси.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Принимая сегодня эти цели, принимая решения об участии в их реализации на международной площадке, мы сегодня готовы делиться опытом, рассказать о достижениях в области кадровой политики.

Организация Объединенных Наций имеет более чем значительное влияние сегодня на те процессы, которые происходят в обществе, мире, поэтому даже и гуманитарные, социальные сферы, не затрагивающие, казалось бы, вопросы политики, которые не затрагивают вопросы, возможно, вооруженных конфликтов, очень подвержены тем решениям, которые рассматриваются в рамках вопросов Организации Объединенных Наций.