Александр Лукашенко лично примет участие в траурных церемониях в Каракасе в связи со смертью Уго Чавеса

Новости Беларуси. Александр Лукашенко решил лично принять участие в траурных церемониях в Каракасе в связи со смертью Уго Чавеса, учитывая особый дружеский характер и стратегический уровень белорусско-венесуэльских отношений. Президент принял это решение, несмотря на предстоящий в ближайшее время ряд международных визитов и загруженность своего рабочего графика.

Это связано с тем, что у Уго Чавеса не было более близких и дружеских отношений ни с одним из глав зарубежных государств, как с Президентом Беларуси.

«Благодаря дружбе двух лидеров наши страны за относительно короткий промежуток времени достигли впечатляющих результатов в развитии отношений во всех сферах», – отметили в пресс-службе главы государства.

Традиционный торжественный прием по случаю Дня женщин от имени главы белорусского государства решено перенести на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.