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Нового Папу Римского изберут в течение двух недель

07 марта 2013 09:38
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Новости Италии. Нового Папу Римского изберут в течение двух недель. В Ватикане не исключают, что это может произойти 24 марта, когда католики отмечают Пальмовое воскресенье.

В начале этой недели кардиналы Римско-католической церкви уже начали консультации по кандидатуре Папы Римского. Времени на избрание понтифика не так много. Новый глава католической церкви должен приступить к своим обязанностям к Пасхе, которую католики в этом году празднуют 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Папа Римский

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