Николай Ладутько: В Минске может появиться улица Уго Чавеса

Новости Беларуси. Беларусь скорбит вместе с Венесуэлой в связи с кончиной Президента Боливарианской Республики Уго Чавеса. По поручению Александра Лукашенко, на три дня над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. Всем теле- и радиоканалам рекомендовано исключить из эфира развлекательные передачи.

Накануне Александр Лукашенко обратился к гражданам Беларуси и представителям международной общественности. И отметил, что ушел из жизни близкий надежный друг белорусов, наш брат.

К посольству Венесуэлы в Минске люди несут цветы, зажигают свечи и лампады, искренне выражают слова скорби в связи с кончиной Уго Чавеса. В здании дипмиссии открыта книга соболезнований. На ее страницах люди пишут искренние слова о большой потере, выражают сочувствие всем венесуэльцам.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Ушел из жизни человек, который был братом и истинным другом белорусского народа, и когда складывались трудные минуты, он всегда протягивал руку помощи белорусам. И белорусы не были в долгу, поскольку тоже вносили существенный вклад в социально-экономическое развитие Венесуэлы, очень активно развивались торгово-экономические отношения, культурные, человеческие отношения. Он внес огромный вклад в развитие своей собственной страны, боролся, жил и отдал всего себя своему народу. Но при этом частичка его души и сердца всегда была и с белорусским народом.

Минчане:

К сожалению, Чавес от нас ушел. Любой человек, который в Беларуси есть, искренне переживает.

Это один из лучших политических деятелей, в моем понимании, мира. То, что было сделано в кратчайшие сроки в Венесуэле, – это заслуга только его.

Уважаем этого человека, который сделал очень много для своей страны, для Латинской Америки, не только за его смелость, его подвиги на выступлениях в Организации Объединенных Наций, и для большого развития и дружбы между белорусским и венесуэльским народами.

Это большая личность. Он столько сделал для своего народа. Его мир признал, а ведь он всего 14 лет возглавлял свою страну.

В книге соболезнований оставил запись председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. По его словам, в Минске может появиться улица Уго Чавеса.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Ушел из жизни человек мира, человек, который был непререкаемым авторитетом в мировом движении стран неприсоединения. Этот человек – это большой, громадный, огромнейший друг белорусского народа. И его дружба с нашим белорусским народом, с лидером нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко – это настоящая дружба двух лидеров. Людей, которые бесконечно, самозабвенно, с полной отдачей любят свою родину, любят свой народ. Он сделал для своей страны бесценно много. Я помню визиты Уго Чавеса, когда он был в наших кварталах застройки, и говорил, что такие кварталы должны появиться в Венесуэле, Каракасе, других городах Венесуэлы. То, что начато между Республикой Беларусь и Венесуэлой, будет продолжено.

История крепких и дружественных взаимоотношений Беларуси и Венесуэлы началась в 2006, когда Уго Чавес впервые посетил нашу страну. Тогда стало понятно: у двух государств много общего. Совместные проекты реализуются в сельском хозяйстве, промышленности, добыче полезных ископаемых. Открыты сборочные производства тракторов и грузовых авто.

Сборочное производство дорожной техники откроется в Венесуэле уже в апреле. На белорусских заводах разработаны целые спецпартии машин в «тропическом» исполнении.

Владимир Гриневский, начальник бюро рекламы и пиар ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Мы поставляли в эту страну самосвалы, тягачи, автопоезда. Мы смотрим на наши совместные проекты с перспективой.

Сторонники Чавеса обещают, что его курс, его дипломатические начинания будут продолжены.

Оставить запись в книге соболезнований можно также 7, 11 и 12 марта – с 10.00 до 13.00 до и с 14.00 до 18.00.

В Венесуэле объявлен семидневный траур. Попрощаться со своим лидером на улицы Каракаса вышли десятки тысяч жителей. Траурная церемония будет проходить в Венесуэльской военной академии в течение трех дней. Похороны запланированы на пятницу, 8 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в ночь на среду в возрасте 58 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Он был примером борца, авторитетным и мудрым политиком, мужественным человеком, который смело отстаивал свои взгляды.