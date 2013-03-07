Уго Чавес, Президент Венесуэлы, умер от тяжелой болезни

Не стало лидера Боливарианской Республики, одного из ярчайших политиков века — президента Венесуэлы Уго Чавеса. Сегодня ночью 58-летний глава латиноамериканского государства умер после продолжительной болезни. Его родина — Венесуэла — в глубочайшей печали. В Боливарианской Республике объявлен семидневный траур, трехдневный — во многих государствах Латинской Америки.

Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций:

Я хотел бы высказать мои глубокие соболезнования семье, и народу, и правительству Венесуэлы в связи со смертью президента Чавеса.

Судят ли о человеке по делам его, по противникам или по друзьям его, как советовали мыслители, сегодняшний день доказывает — Мир лишился одного из ярчайших своих представителей. Президент Венесуэлы Уго Рафаэль Чавес Фриас скончался в госпитале в Каракасе. Выдающемуся мыслителю и политику, харизматичному лидеру и кумиру поколений было 58.

Будущий лидер боливарианской социальной идеи, охватившей все страны Латинской Америки, родился в семье учителей в маленьком местечке Сабанета, на западе Венесуэлы. Военную карьеру выбрал, несмотря на желание матери видеть сына священником. Уже в армии стал политическим активистом. Жажда свободы и справедливости поставили Чавеса в 92-м во главе попытки бескровного свержения коррумпированного кабинета. Позже, сам Чавес откажется от вооруженной борьбы в пользу борьбы политической.

Венесуэльцы:

Он был связан с каждым венесуэльцем особыми узами, потому что сам был из простых, из небогатых людей. И именно, он, его революционные идеи, помогли множеству простых семей по всей стране.

Избранный в 1998-м, президент Чавес последовательно проводит реформы направленные на построение новой Венесуэлы, страны боливарианского народа для народа. Любовь к нему в Венесуэле столь широка, что переизбранию в 2012-м не мешает даже болезнь. Вот только ее, «непобедимый» Чавес, как зовут его даже его противники, победить все же не в состоянии. И тем не менее даже в этой борьбе он — пример стойкости. Для сторонников, для друзей, для родных.

Венесуэльцы:

Для нас потеря президента Чавеса, это потеря родного человека, члена семьи. И здесь, сейчас, мы все родственники в своей скорби.

Верить в смерть своего команданте многие не хотят до сих пор. Не только в Венесуэле. И все же эпоха Чавеса, современниками и свидетелями которой Мир был последние пятнадцать лет, эпоха целеустремленного и неравнодушного политика, но прежде всего человека, эпоха оборвалась... Но не закончилась.

Выборы в Венесуэле состоятся в течение 30 дней. Представлять на них партию и идеи, и веру, и устремления Уго Чавеса будет его политический преемник вице-президент Николас Мадуро.

В связи со смертью Президента Уго Чавеса к гражданам Беларуси и представителям международной общественности обратился Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

«Мы, не сдерживая слез, скорбим вместе с венесуэльским народом, оплакивая безвременную смерть Уго Чавеса - одного из величайших государственных и общественных деятелей современности, несгибаемого героя, пламенного патриота и борца за независимость, выдающегося политика, мыслителя и оратора, яркого, сильного и жизнелюбивого человека, вся жизнь которого была полностью и без остатка посвящена служению Отечеству.

В лице Уго Чавеса мы потеряли близкого человека и лучшего друга, который горячо любил Беларусь и всегда протягивал нам руку помощи в трудную минуту. Совместная работа на благо Беларуси и Венесуэлы, те теплые, человеческие отношения, которые связывали нас все эти годы, навсегда останутся одними из самых дорогих воспоминаний в моей жизни».

Венесуэла может рассчитывать на помощь братской Беларуси. Александр Лукашенко направил соболезнования семье Уго Чавеса, брату, губернатору штата Баринас Адану Чавесу, вице-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, председателю Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо и всему венесуэльскому народу.

В соболезновании вице-президенту говорится, что Уго Чавес навсегда вошел в историю как пламенный патриот, который посвятил свою жизнь преданному служению Родине и идеалам Боливарианской революции.

Глава белорусского государства выразил убеждение, что дело жизни Уго Чавеса будет успешно продолжено.

В соболезновании председателю Национальной ассамблеи отмечается, что в Беларуси и во всем мире венесуэльского лидера знали и уважали как выдающегося политика, самоотверженно преданного Отечеству патриота, принципиального руководителя государства, который последовательно защищал его свободу и суверенитет, был локомотивом интеграционных процессов в Латинской Америке.

«Все то, что мы вместе задумали ради счастья и благополучия белорусского и венесуэльского народов, будет обязательно осуществлено», - отмечено в соболезновании Президента Беларуси брату Уго Чавеса, губернатору штата Баринас Адану Чавесу.

По поручению главы белорусского государства Александра Лукашенко в Каракас для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью Уго Чавеса направляется официальная делегация в составе управляющего делами Президента Беларуси, сопредседателя белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня Виктора Шеймана и первого заместителя премьер-министра, сопредседателя белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Владимира Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В связи с кончиной Президента Боливарианской республики Уго Чавеса в венесуэльском посольстве в Минске открыта книга соболезнований.

Минчане:

Для нас это не просто далекий человек и далекая страна. Это страна, в которой мы оставили часть своей жизни, и мы сегодня пришли поклониться и отдать дань уважения этому человеку.

Эта потеря для всех народов одинаковая, и хочется верить, что эта скорбь еще больше сплотила наши народы.

Народы Латинской Америки, Америки понесли очень большую утрату, но его идеалы, его творения живут и будут жить в наших народах.

Оставить запись в книге в будние дни до 12 марта. С 10 до 13 часов и с 14 до 18 часов.

И уже сегодня с самого утра к посольству шли люди. Это и белорусы, и представители других национальностей, и венесуэльцы, которые сейчас проживают в нашей стране. Они несли цветы, зажигали свечи и лампады, выражали искренние слова скорби в связи с кончиной Уго Чавеса.

Минчане:

Просто это друг нашего народа, понимаете? А с другом прощаться очень тяжело. Он многое сделал для нас, особенно для нашего народа, поэтому я не могла не прийти.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Уго Чавес являлся истинным другом нашей страны. Оказывал всегда, лично оказывал поддержку.

Выразить соболезнования пришли представители министерств, ведомств, общественных объединений и много молодых людей. Для всех их Уго Чавес был примером борца, авторитетным и мудрым политиком, мужественным человеком, который смело отстаивал свои взгляды.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Я сейчас вспоминаю, как мы встречались, как молодежная делегация встречалась с Уго Чавесом. Я вспоминаю, как он искренне и с любовью относился и высказывал слова благодарности за те взаимоотношения, за те контакты, которые есть между нашей страной, Республикой Беларусь, и Венесуэлой. Мы создали сегодня группу «Вконтакте» для того, чтобы все желающие могли выразить слова соболезнования.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Уго Чавес был, конечно, выдающейся личностью, от природы талантливейшим человеком, настоящим лидером.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Уго Чавес всегда старался перенять опыт развития нашей страны, нашей системы, социально-ориентированной экономики, и многое в этом ему удавалось. Свидетельство тому – совместное предприятие, которое работает на территории Венесуэлы.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Я думаю, что самая лучшая память Уго Чавесу будет продолжение его курса социально-экономического развития страны. И я в эти траурные дни, конечно, высказываю слова скорби, в первую очередь, и слова соболезнования всему венесуэльскому народу.

Олег Паферов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Республике Эквадор:

И для меня, и, наверное, тем более для всего венесуэльского народа это нанесло ощутимый урон. Все люди понимают, что этот человек был не только харизматичный. Он отдавал всего себя за народ. Он здоровье положил на благо нации. Это действительно так. Поэтому были слезы, причем откровенные. Народ собрался возле резиденции президента в поддержку того правительства, которое сейчас есть. Трагедия действительно серьезная.

По поручению Александра Лукашенко сегодня с самого утра на три дня над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. Всем теле- и радиоканалам рекомендовано исключить из эфира развлекательные передачи.

Чавес, близкий белорусскому народу друг, помогал и словом, и делом. Большая дружба лидеров Беларуси и Венесуэлы активизировала и экономическое сотрудничество наших стран. Совместные многочисленные проекты, благодаря политической воле президентов, реализовывались целыми портфелями. Венесуэла стала основным партнером Беларуси в Латинской Америке и через нее отечественные предприятия вышли на рынки соседних стран.

Беларусь, пожалуй, жила и в самом сердце Уго Чавеса. Ну кто еще из лидеров иностранных государств мог научить своих гвардейцев из роты почетного караула не только играть, но и петь гимн Беларуси!

По особому теплое отношение к Беларуси лидер Венесуэлы неоднократно подтверждал конкретными делами. В моменты, когда Республика действительно нуждалась в помощи. Как это было, например, в случае с дефицитом нефти. Чтобы выручить перерабатывающую промышленность Беларуси, танкеры от Уго Чавеса, через океан, поставляли черное золото высшего качества на отечественные НПЗ по самой низкой, или, лучше сказать, символической цене. Многие вообще не верили, что подобная сделка возможна.

С Александром Лукашенко у лидера Венесуэлы была давняя и искренняя дружба. До своей болезни Уго Чавес каждый год прилетал в Беларусь. Иногда меняя маршрут, чтобы хоть на несколько часов заглянуть в Минск.

Не будет преувеличением сказать, что большое сотрудничество Беларуси и Венесуэлы проистекает из настоящей дружбы двух лидеров. Политические союзники, сначала стали все-таки большими друзьями. И только потом - экономическими партнерами с завидными темпами роста числа общих проектов.

При этом Беларусь и Венесуэла, пожалуй, установили своеобразный рекорд. Старт экономическим отношениям был дан космический. Мизерный товарооборот за несколько лет перевал за миллиард долларов. А проекты появились чуть ли не во всех отраслях экономики. От добычи полезных ископаемых, до транспортировки углеводородов, строительства, развития сельского хозяйства и промышленности. И это всего-то за пару лет. Благодаря протекции Чавеса Беларусь вышла на рынки Латинской Америки — в такие страны как Бразилия, Эквадор, Куба.

Переговоры между Александром Лукашенко и Уго Чавесом иногда длились очень долго. Но не оттого, что стороны не могли найти общий язык или сторговаться, а от желания сотрудничать. Проекты рождались десятками. В последний раз в Минске президенты заседали семь часов. После них Уго Чавес перенес время своего отлета на более поздний срок. Надо было успеть посмотреть на белорусские агрогородки, предприятия, стройки.

В последний свой визит в Минск Уго Чавес много общался с белорусами. От рабочих МАЗа и Белаза до продавщиц в магазинах.

Улетал президент Боливарианской Республики с большим пакетом совместных проектов. Полный жизненных сил и положительных впечатлений. И был точно таким же как на выставке в Венесуэле белорусских товаров, когда вместе с Александром Лукашенко управлял огромным БелАЗом, танцевал с белорусской красавицей.