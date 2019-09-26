Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 сентября проводит встречу с представителями украинских СМИ.

Александр Лукашенко заявил, что Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и для него лично, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично.

Глава государства напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум.