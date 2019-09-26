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Александр Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

26 сентября 2019 07:52
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 сентября проводит встречу с представителями украинских СМИ.  

Александр Лукашенко заявил, что Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и для него лично, сообщает БЕЛТА.  

Президент отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично. 

Глава государства напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум.  

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко

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