Александр Лукашенко – китайским журналистам: мы везде в международных организациях поддерживаем наш дружественный Китай

Новости Беларуси. От политики и экономики до культуры и туризма. О настоящем и будущем белорусско-китайского сотрудничества 4 мая говорили на встрече Президента с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Наши страны – партнеры стратегические. Уже реализованы десятки совместных проектов. Один из самых масштабных – индустриальный парк «Великий камень». И это особо подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства также отметил важность предстоящего визита в КНР для развития двухсторонних отношений. Китайские журналисты продолжают знакомиться с Беларусью. За несколько дней гости уже успели побывать на самых крупных предприятиях, сельскохозяйственных объектах, познакомиться с достопримечательностями. Много встреч, впечатлений, эмоций. И впервые появилась уникальная возможность все возникшие вопросы задать лично главе белорусского государства. Пойдут ли в ногу Беларусь и Китай по новому «Шелковому пути»? И как сочетаются иероглифы и кириллица на контрактах? После пресс-вояжа по стране журналистов интересовали нюансы и подробности белорусско-китайских проектов и перспектив.

Хэ Тао, журналист (Китай):

Мы считаем, что у нас есть большие перспективы в совместном сотрудничестве. Для нас сейчас открылись новые возможности. И после моего возвращения я создам несколько сюжетов и расскажу своим читателям о вашей стране и о тех перспективах двустороннего сотрудничества, которые имеются между нами. За круглым столом с Президентом 41 журналист: представители 28 региональных и центральных СМИ Китая. Разговор с гостями белорусский лидер начинает с «говорящей» цитаты председателя Постоянного комитета парламента Поднебесной: «Беларусь и Китай – железные братья». Подразумевая нерушимость и крепкие связи двух государств. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

25-летний период нашего сотрудничества привел нас к самому высокому уровню сотрудничества между Китаем и Беларусью, уровню, который только возможен в Китайской Народной Республике в отношениях с другими странами. Мы имеем взаимовыгодное, доверительное, стратегическое партнерство. Мы очень много предприятий в энергетике, строительстве построили с участием китайских строителей, китайских специалистов, на основе китайских технологий. А технологии Китай собирал по крупицам со всего мира. Нам очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, хотя у нас очень быстро идет развитие по всем направлениям, но экономика – это фундамент. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» самые передовые предприятия с самыми передовыми технологиями, технологиями завтрашнего, а, может, и послезавтрашнего дня. Накануне саммита «Один пояс и один путь» едва ли не первым прозвучал вопрос о «новом Шелковом пути». Транспортная «паутина» по стопам древних торговцев соединит Китай со странами Европы. Укрепит сотрудничество с Азией и Африкой. Именно так на карте появится самая масштабная инфраструктурная сеть в мире. Александр Лукашенко:

Этот «Шелковый путь» проляжет через страны Восточной Европы в Европу, через Пакистан туда, в зону Арабского, Персидского залива. Китай инвестирует огромные средства в экономику этих государств. Я уже вам говорил, что это валютная выручка в 50 млрд долларов. Если мы создадим, как мыслилось, этот индустриальный парк, это огромное подспорье для нашей страны. Это почти удвоение валового внутреннего продукта Беларуси. То есть большая выгода для этих государств. И очень важно, что, выстраивая эти отношения, Китай нас везде поддерживает. Да, мы везде, в международных организациях, где бы то ни было голосуя, поддерживаем наш дружественный Китай. В основе белорусско-китайского партнерства лежит курс обоих государств на проведение самостоятельной и многовекторной внешней политики. В мире, который, кажется, постоянно «сходит с рельсов», стратегическое партнерство с Китаем – точная система координат. Тем более КНР – вторая экономика мира, а также привилегированный участник многих мировых организаций. Среди них – Совет безопасности ООН, ВТО, МВФ и Мировой банк.

Журналист (Китай):

В сентябре прошлого года в ходе государственного визита господина Президента в Китай две страны договорились развивать дружбу. Как вы оцениваете роль Китая в международных делах? Александр Лукашенко:

Ни один глобальный или региональный вопрос без мнения, участия Китайской Народной Республики решить сегодня невозможно. И добавьте к тому, что Китайская Народная Республика является постоянным членом Совета безопасности. Это ядерная держава с огромным потенциалом населения – полтора миллиарда человек. Это одна из крупнейших территорий в мире. И, самое главное, это страна, которая развивается гигантскими темпами. В силу этого Китай занимает доминирующее положение в мире. Партнерские отношения между странами строятся на региональном сотрудничестве. Взять, к примеру, китайскую провинцию Гуандун. По объему ВВП этот регион оставил позади даже Россию. Главный экономический показатель здесь превышает триллион долларов. Совсем скоро представители этой провинции обоснуются в «Великом камне», возведя предприятие светодиодной промышленности. Точки соприкосновения есть и в социальной сфере. Александр Лукашенко:

Мы очень заинтересованы в развитии отношений, даже на уровне нашего государства с вашей провинцией. Мы активизировали торговлю продуктами питания. Мы значительно продвинулись в сфере туризма, науки. Сегодня идет разговор об открытии авиарейса между Минском и Гуанчжоу. Поэтому перспективы хорошие. У белорусов есть много направлений, которые можно изучать и приспосабливать в Китае.

Очень точно сказали о поддержке материнства, детства. Мы – лидеры, в тройку входим государств мира по доступности здравоохранения для населения. Самые передовые технологии в Беларуси освоены. Словом, если задумаете рожать (или кто-то у вас задумает), приедьте, родите в Беларуси. Вы почувствуете, что такое забота о матери. Страны связывают 2,5 десятилетия дружбы. «За плечами» уже не один крупный инвестиционный проект. Самый масштабный – индустриальный парк «Великий камень». Уникальная площадка для высокотехнологичных компаний со всего мира возводится в стратегическом месте – центр Европы, стык ЕАЭС и ЕС. Александр Лукашенко:

Мы готовим соответствующий указ по еще большему льготированию работы производств, компаний «Великого камня». Ваша сычуанская компания – одна из первых, а может, и первая компания, которая строит предприятия в «Великом камне», завод по производству суперконденсаторов, а также оборудования для рельсового транспорта, который вы развиваете. Мы готовы принимать любые высокотехнологичные производства в нашем совместном индустриальном парке и создавать, как вы только что сказали, самые льготные условия для их функционирования. Китай – один из главных торговых партнеров Беларуси. Сегодня в отношениях открывается и новое экспортное окно. Выводить сальдо «в плюс» планируем в том числе за счет продуктов питания. Рынок КНР начал осваивать нашу «молочку» и мясную продукцию. Попасть на огромный китайский рынок – задача непростая. К качеству продукции самые высокие требования. Отечественные предприятия с задачей справились.

Се Чжицзюань, журналист (Китай):

Мы посетили ваши сельскохозяйственные предприятия, убедились, что вся продукция из белорусского сырья очень высокого качества. Производство соответствует самым высоким европейским и мировым стандартам. Поэтому мы сейчас очень доверяем и верим в высокое качество вашей сельхозпродукции. Почти двухчасовой разговор во Дворце Независимости получился как откровенным, так и содержательным. Обсудить успели десяток интересных для двух стран тем. В кулуарах гости с удовольствием делились впечатлениями от общения с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.