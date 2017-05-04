Беларусь примет участие в саммите «Один пояс и один путь» в Пекине в середине мая

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность предстоящего визита в КНР для развития отношений двух стран. О будущем белорусско-китайского сотрудничества говорили 4 мая на встрече Президента с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Между странами сложились прочные и надежные связи, отношения государств носят характер стратегического партнерства.

Уже реализованы десятки инвестиционных проектов в энергетике, строительстве. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма. Один из масштабных совместных проектов – индустриальный парк «Великий камень». Его история началась еще в июне 2014 года. Сегодня уже можно видеть результат. Как подчеркнет Александр Лукашенко, мы готовы принимать у себя любые производства и создавать для них благоприятные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы создали, наверно, самые льготные условия для развития производств и компаний для Китайской Народной Республики и других предприятий. Но если по каким-то направлениям вы сочтете нужным обратиться к нам по более льготному режиму функционирования ваших компаний и других компаний, мы это рассмотрим. Я поручил, и мы, по-моему, готовим соответствующий указ по еще большему льготированию работ и производств компаний «Великого камня». Ваша компания – одна из первых, а может, и первая компания, которая строит предприятие в «Великом камне» – завод по производству суперконденсаторов, а также оборудования для рельсового транспорта, который вы развиваете. С учетом того, что мы в перспективе будем иметь профицит электрической энергии, мы сегодня подумываем о том, чтобы, допустим, мы строим автомобильный завод вместе с Китайской Народной Республикой на основе ваших технологий по автомобилям, мы также там планируем развивать производство электромобилей. Мы готовы принимать любые высокотехнологичные производства в нашем совместном парке индустриальном и создавать, как вы только что сказали, самые льготные условия для их функционирования.

У Президента журналисты спросили о будущем белорусско-китайских отношений, роли Китая на международной арене и развитии регионального сотрудничества. Говорили и о росте экспорта нашей продукции в Поднебесную. Сейчас открывается «новое окно возможностей». Беларусь уже начала поставлять на китайский рынок мясную и молочную продукцию, и, как заметили зарубежные репортеры, она пользуется там популярностью благодаря высокому качеству.

Александр Лукашенко:

На китайский рынок с продуктами питания выйти очень сложно, потому что очень высокие требования со стороны ваших органов, которые контролируют продукты питания. Надо иметь очень высокий уровень продуктов питания. Но с на проблем не было. Мы за несколько месяцев сертифицировали мясо-молочную продукцию и сегодня мы уже торгуем мясом, мясными, молочными продуктами. И не в тестовом режиме. Мы уже давно прошли этот путь. Поставив небольшие партии, посмотрели, будут ли покупать наши продукты питания у вас, в Китае. С большим удовольствием люди покупают продукты питания, потому что, как вы заметили, они очень высокого качества. Почему? Потому что, во-первых, высокого уровня у нас производство сельскохозяйственное. А самое главное, мы за последнее время полностью модернизировали переработку сырья из молока и мяса. И сегодня производим весь спектр, который известен в мире мясо-молочных продуктов.

Эта встреча стала ключевым событием в рамках масштабного пресс-тура китайской прессы. Он организован специально накануне саммита «Один пояс и один путь», участие в котором примет и Беларусь. Форум пройдет в Пекине в середине мая.