Государственный визит Александра Лукашенко в Китай: 30 сентября запланировано посещение Пекинского университета

Новости Беларуси. Архитектура взаимной выгоды на фундаменте крепкой дружбы. Беларусь и Китай достигли самых доверительных отношений. Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Китай. Ожидается, что 30 сентября Александр Лукашенко посетит Пекинский университет, где пообщается с руководством вуза, студентами и ответит на их вопросы.

Накануне Президент нашей страны провел ряд официальных двухсторонних встреч. Состоялись переговоры лидеров Беларуси и Китая. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались около часа. И как итог переговоров – Беларусь вошла в четверку самых близких мировых партнеров Китая. До сих пор этот статус имели лишь Россия, Великобритания и Пакистан.

Главы государств лично поставили подпись под документом с особой пометкой «доверительное, всестороннее, стратегическое и взаимовыгодное» сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.