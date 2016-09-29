Си Цзиньпин Александру Лукашенко: «Очень рад видеть, что достигнутые нами договорённости эффективно реализуются»

Новости Беларуси. На фундаменте взаимной выгоды и крепкой дружбы. Именно о такой политической и экономической архитектуре 29 сентября шла речь в Пекине. Здесь состоялась встреча лидеров Беларуси и Китая.

Тет-а-тет и в доверительной атмосфере Александр Лукашенко и Си Цзиньпин общались около часа. И, несмотря на то, что визитами главы двух стран обмениваются регулярно, поговорить всегда есть о чем. Ведь отношения стратегических партнеров динамично развиваются и поднимаются на новый уровень.

О беспрецедентно высоком статусе взаимодействия говорится и в совместной декларации, которую лидеры подписали по итогам сегодняшних переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Лев проснулся. Эта метафора прекрасно и точно описывает роль Китая в современной геополитике. Недавно в Париже Си Цзиньпин напомнил миру слова Наполеона о том, что Китай – это спящий лев. Так вот, сон уже позади, он переходит к активным действиям.

Сегодня Китай не просто претендует на мировое лидерство, а по многим позициям запросто отодвигает на второй план некогда «государства номер один». И во всем этом переплетении интересов Поднебесной один из прочных и надежных узлов – Беларусь.

Площадь Тяньаньмэнь – «Ворота небесного спокойствия» – символ китайской нации и эпицентр политики крупнейшего государства на планете. Именно здесь начинается государственный визит Президента Беларуси – уже девятый в истории отношений двух стран.

Народный политический консультативный совет Китая – самые опытные политики, эксперты и ученые. Эдакий совет старейшин и политический мозг. Без них не обходится принятие важных для страны решений.

Господин Чженшэн – глава совета. Белорусско-китайские отношения на личном контроле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встречаться, потому что Вы представляете организацию, которая является аккумулятором настроений и идей в этом великом Китае, в этой огромной стране. Я знаю, что вместе с Вами работают самые опытные, заслуженные люди. И это придает вес Вашей организации.

За последних 2,5 десятилетия отношений с Китайской Народной Республикой мы достигли самого доверительного, самого откровенного не только разговора между нами, но и отношений. Выше отношений у Китайской Народной Республики, наверное, уже ни с одним государством нет. Мы это ценим.

Юй Чжэншен, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая:

Благодаря дружескому отношению белорусского лидера к Китаю вносится большой вклад в развитие двусторонних отношений и многопланового сотрудничества. Под вашим сильным руководством в Беларуси сохраняется политическая стабильность и сплочённость общества.

Китай может рассчитывать на продвижение своих интересов в Европе. Об этом Александр Лукашенко говорит на встрече с господином Дэцзяном.

Это еще один влиятельный китайский политик – третье лицо в государстве – глава законодательной ветви власти.

Александр Лукашенко:

Я действительно очень давно познакомился с Китаем. Наверное, 2,5 десятилетия тому назад. Я хорошо знаю и знал Китай, бывал не только в Пекине и Шанхае, но даже бывал в отдельных деревнях. Я видел Китайский народ, людей разных. И могу сказать, что вы за последние годы (вот за эти 2,5 десятилетия) совершили грандиозный рывок в своём развитии. Больше 20 лет мы с вами выстраивали наши отношения.

Мы 20 лет шли к этим высотам в отношениях между Беларусью и Китаем.

И сегодня можем сказать, что мы достигли самого высокого уровня сотрудничества двух государств. Мы эти отношения выстраивали долго, по кирпичику, и мы пришли к взаимному доверию. А для нас, и особенно для руководителя Китайской Народной Республики, это важнейший элемент. Мы этого достигли, мы это ценим в Беларуси.

И вы должны быть уверены, что там, в центре Европы, за 6500 километров отсюда, вы имеет плацдарм для продвижения своих интересов в Европе.

Самый технологичный регион – это регион Европейский. Вы можете на нас рассчитывать. Мы будем делать всё для того, чтобы ваши интересы были представлены на Европейском континенте.

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Китайская сторона рассматривает вас в качестве близкого друга. И мы готовы прилагать дополнительные усилия по развитию двустороннего сотрудничества.

Игорь Позняк:

Главная политическая интрига дня – это, конечно же, встреча глав государств. Десятки журналистов в ожидании выхода Александра Лукашенко и Си Цзиньпина и, конечно же, в ожидании тех самых тайных знаком дипломатии. Взгляд, рукопожатие и даже цвет галстука – в политике такого уровня неважных деталей не существует.

Рота почетного караула в ожидании церемонии. Солдаты в буквальном смысле слова выстроились по струнке.

В последнее время Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встречаются пару раз в год. Это уже традиция. На языке дипломатии – не просто статистика, а факт весьма говорящий. В июне 2016 на саммите ШОС в Узбекистане главы государств уже обсудили будущее «Великого камня» на «Шелковом пути». И вот Пекин.

Александра Лукашенко приветствуют китайские дети с цветами в руках. По белорусским меркам это как девушка с хлебом-солью – знак высшего уважения.

Что говорят в эти минуты главы государств? Остается читать лишь по губам. Но очевидно, это разговор друзей. 500 дней назад Си Цзиньпин посадил в Минске дерево белорусско-китайской дружбы. Сегодня время сверить часы.

Основа отношений Поднебесной и Синеокой – прагматичная экономика. Китай – сегодня номер один в мире, уже без оговорок. Беларусь – открытое, но, главное, надежное окно в Европу. Сегодня эта дорога с двусторонним движением нуждается в расширении.

Александр Лукашенко:

У нас действительно стало с вами хорошей традицией встречаться несколько раз в году. Я искренне рад видеть сегодня вас у вас на родине, в это прекрасное время, как вы сказали, золотой осени. После вашего визита в Беларусь в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были вами высказаны в Минске, и прежде всего экономического пояса «Шелкового пути». В этот период активно осуществлялись деловые контакты между нашими странами.

Только с сентября 2015 года, за один год, проведено более четырех десятков, 40, визитов в Китай белорусских делегаций во главе с руководителями органов государственного управления, регионов, крупных компаний.

В свою очередь, нашу страну посетило огромное количество делегаций государственных и партийных органов КНР как центрального, так и регионального уровня, представителей бизнес-сообщества Китая. Мы действительно серьезно продвинулись в направлении нашего сотрудничества.

Си Цзинпина сегодня называют один из самых влиятельных политиков мира – и это даже по версии американских СМИ. Он действует смело и решительно, по принципу «Китай – это здесь и сейчас». Строительство «Шелкового пути» – самый амбициозный проект новейшего времени. И Беларусь здесь обязательно сыграет свою роль, ведь положение обязывает.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Очень рад видеть, что достигнутые нами договорённости эффективно реализуются. Мы готовы вместе с вами заниматься единым планированием дальнейшего развития двусторонних отношений, чтобы придать им новый импульс на благо наших народов.

Любопытно, что сегодня, как и в 2015 году в Минске, лидеры надели галстуки практически тон в тон – на этот раз бордового цвета. Если верить канонам мировой дипломатии, это говорит о доверии. Это слово 29 сентября прозвучит не единожды.

И вот, пожалуй, главный политический итог дня. Беларусь вошла в четверку самых близких мировых партнеров Китая.

До сих пор этот статус имели лишь Россия, Великобритания и Пакистан. Главы государств лично ставят подпись под документом с особой пометкой «доверительное, всестороннее, стратегическое и взаимовыгодное» сотрудничество. В большой политике такие прилагательные на ветер не пускают.

Итак, сегодня день перезагрузки в белорусско-китайских отношениях. Позади кропотливая работа на полях государственного визита Президента. К подписанию готовы 30 документов.

Два государства отныне декларируют новый формат экономики. Это переход от кредитного – когда Китай финансировал проекты – к инвестиционному сотрудничеству. К нам приедут те, кто готов сам делать бизнес в Беларуси.

«Один пояс – один путь» – по прежнему главный принцип строительства «Нового шелкового пути». И Беларусь здесь – настоящая жемчужина: это слова Си Цзиньпина. Еще один островок нашей страны появится и в Китае.

Генконсульство мы открываем в Гуанчжоу.

Это богатейший регион, а его ВВП сопоставим со среднеевропейским государством. Зеленый свет открывается для белорусских производителей говядины на необъятном китайском рынке: целую серию совместных проектов запускают производители двух стран. А крупнейшая китайская компания поможет доставить китайских туристов в Беларусь.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы подписываем дорожную карту с компанией Zoomlion, это по сотрудничеству с Минским автомобильным заводом, с Гомсельмашем, с МТЗ. В перспективе возможно сотрудничество так же с БЕЛАЗ-ом. Планируем производство секции башенных кранов. По Гомсельмашу планируем создать сборочное производство как в Республике Беларусь, так и в Китайской Народной Республике.

И 29 сентября в Пекине премьера новой государственной награды Беларуси. Новый недавно учрежденный орден «За укрепление мира и дружбы» Си Цзинпин первым получает из рук Президента Беларуси.

Сегодня в Пекине тот самый редкий день – когда знаменитый смог разогнал свежий ветер и 20-миллионный мегаполис просматривается на многие километры. На дальновидность, прозрачность и