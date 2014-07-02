Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в открытии музея Великой отечественной войны в Минске

Новости Беларуси. 2 июля в Минске открыли Музей Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин. Глава белорусского государства приветствовал своего коллегу на площадке перед обелиском «Минск - город-герой». Лидеры государств вместе поднялись к стеле, чтобы возложить букеты цветов.

Над музеем развивается советский флаг, как символ победы советского народа над фашизмом. Символично, что первыми порог нового музея переступили те, кто и подарил нам мир — ветераны и два президента, сейчас волей истории, двух суверенных государств. Заметим, что оба лидера родились в Советском союзе, народ которого и одержал победу в самой кровопролитной войне. Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с экспозицией музея. Их экскурсия началась с зала, который называется «Дорога войны».

Фонды белорусского музея богаты уникальными экспонатами — их около 140 тысяч экземпляров. В залах будет выставлена примерно одна пятая того, что собрано в хранилищах. Именно белорусский музей стал первым музеем истории Великой Отечественной войны и сегодня является крупнейшим хранилищем военных реликвий. Одновременно это и центр истинного патриотизма. Он в десятке самых посещаемых музеев старны. В 2013 году количество посетителей превысило 200 тысяч человек. Президенты оставили свои подписи в книге почетных гостей. А затем перешли в зал Победы, который располагается под стеклянным куполом. Здесь Александр Лукашенко и Владимир Путин приветствовали ветеранов и всех собравшихся. Президенты коротко пообщались с теми, кто завоевывал победу.

Выступая под прозрачным куполом нового музея Александр Лукашенко подчеркнул, что несмотря на оккупацию в годы войны белорусы остались непокоренным народом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Только благодаря единству многонационального советского народа, от мала до велика вставшего на защиту общего Отечества, удалось разгромить мощного, до тех пор непобедимого врага. Притом не просто изгнать агрессора со своей территории, но и освободить все человечество от угрозы фашистского порабощения.Именно поражение гитлеровцев на Восточном фронте определило исход Второй мировой войны, а затем и все послевоенное мироустройство. И это правда!

Казалось бы, западные государства должны ценить вклад наших народов в Великую Победу, однако вместо признательности от них мы видим высокомерный диктат и санкции. И это, к сожалению, тоже правда!

Тернист и труден был путь наших воинов сначала от Бреста до Москвы, а затем от Москвы до самого Берлина. Много было горя и потерь, особенно во время отступления. Но не было такого циничного национального предательства и расчетливой позорной трусости, как в ряде европейских стран, которые без боя сдавались фашистам.

Главный удар гитлеровцев пришелся на Москву через нашу Беларусь. Бесстрашные защитники Брестской крепости и Могилева, герои Минского подполья и белорусские партизаны – все они понимали свою правоту в борьбе с агрессором и мужественно боролись, не щадя собственной жизни. Беларусь стала республикой-партизанкой. И уже в 1943 году (задолго до открытия Второго фронта) почти 60 процентов ее территории контролировали партизаны. Белорусы хоть и оказались под оккупацией, но остались непокоренным народом.

Белорусы заплатили за Победу самую высокую цену. Каждый третий погибший — житель Беларуси. Сотни тысяч узников концлагерей, тысячи разрушенных городов и сожженных деревень — такова страшная цена нашей свободы.

Мы глубоко почитаем общую летопись героизма и подвигов советского народа. Гордимся тем, что белорусы плечом к плечу с русскими, украинцами, азербайджанцами, армянами, казахами и другими народами СССР отстояли Москву, обороняли Ленинград, участвовали в Сталинградской битве, на Курской дуге и в стратегической операции «Багратион», освободившей Беларусь.

Мы, белорусы очень высоко ценим то, что в эти минуты вместе с нами в сегодняшнем памятном событии участвует президент России Владимир Владимирович Путин, руководитель братского государства нашего самого ближайшего, надежного союзника. Именно вместе с великой Россией, с братским русским народом мы добили ту тяжелую, но очень нужную Великую Победу.

Очень символично то, что мы открываем этот священный храм памяти вместе. Это была наша общая война, наша общая победа и таковой она останется во веки веков.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

22 июня 1941 года Беларусь первой приняла удар гитлеровских армий, пережила тяжелейшую оккупацию, испытала все ужасы войны и жестокости нацизма. Мы помним трагедию в Хатыни, других белорусских селах, сожженных вместе с жителями заживо. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Мы преклоняемся перед мужеством, волей белорусского народа. В эти дни 70 лет назад совместно с партизанскими отрядами наши войска провели легендарную наступательную операцию «Багратион». Эта победоносная битва одна из крупнейших в истории Второй мировой войны, она продемонстрировала талант полководцев, мужество солдат и офицеров. Весь мир увидел, что такую армию победить нельзя. Нацисты были изгнаны из Беларуси, началось освобождение Польши и других стран Европы.

На хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны президенты передали Памятный меч «Городу-герою Минску» из серии подарочного оружия «Меч Победы». Формой и содержанием это подарочное оружие символизирует несгибаемый дух, сплоченность и героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.