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Полиция задержала бывшего президента Франции Николя Саркози

01 июля 2014 13:58
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Новости Франции. Бывший президент Франции Николя Саркози помещен под стражу. 1 июля утром экс-глава государства прибыл на допрос в отдел по борьбе с коррупцией и был арестован. Он обвиняется в превышении должностных полномочий в период с 2007 по 2012 года, когда он возглавлял Пятую республику. Кроме того, ему вменяется нарушение тайны следствия. Согласно французским законам, Саркози могут оставить под стражей на сутки, после чего ему должны будут предъявить обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если вина высокопоставленного чиновника будет доказана, то бывшему президенту может грозить до 3 лет тюрьмы и штраф в 400 тысяч евро

# франция

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