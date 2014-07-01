Новости Украины. Президент Украины Петр Порошенко объявил об остановке действия режима прекращения огня на юго-востоке страны. Данная информация размещена на официальном сайте главы государства. При этом сообщается, что официальный Киев «готов вернуться в любой момент к режиму прекращения огня», если все стороны конфликта будут соблюдать основные пункты мирного плана.

Напомним, 20 июня Петром Порошенко был подписан указ об одностороннем прекращении огня силовиками. Временное перемирие действовало на востоке страны до вечера 30 июня. Но за это время боевые действия остановить так и не удалось. В регионе продолжаются локальные стычки украинских военных с ополченцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.