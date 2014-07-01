Прямой эфир

Комитет судебных экспертиз 1 июля отмечает первый день рождения со дня образования

01 июля 2014 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз отмечает 1 июля первый день рождения со дня образования. Новое ведомство в 2013 году объединило в себе экспертные подразделения вооруженных сил, МЧС и Минюста. Главные задачи, которые ставились перед комитетом (кардинально сократить сроки проведения исследований и решить кадровые вопросы), были успешно выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз:
Только лишь в срок свыше установленного 30 суток проведено чуть менее 2% экспертиз. Да, цифры говорят сами за себя, что действительно удалось комитету решить вопрос со сроками проведения. Конечно, проблемы все за один год сразу не решить. И впереди у нас еще много таких насущных проблем. Это улучшение материально-технической базы, это взаимодействие с экспертными службами других государств. Еще большое поле деятельности для дальнейшей работы комитета и его развития.

# Праздничные даты # Юрий Овсиюк

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко принял кадровые решения: почти 30 человек назначены на новые должности
30 июня 2014 15:21

Александр Лукашенко принял кадровые решения: почти 30 человек назначены на новые должности

Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом
27 июня 2014 09:50

Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Александр Лукашенко остался доволен работой животноводческих комплексов «Отор» и «Звезда» в Чечерском районе
27 июня 2014 07:13

Александр Лукашенко остался доволен работой животноводческих комплексов «Отор» и «Звезда» в Чечерском районе