Комитет судебных экспертиз 1 июля отмечает первый день рождения со дня образования

Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз отмечает 1 июля первый день рождения со дня образования. Новое ведомство в 2013 году объединило в себе экспертные подразделения вооруженных сил, МЧС и Минюста. Главные задачи, которые ставились перед комитетом (кардинально сократить сроки проведения исследований и решить кадровые вопросы), были успешно выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз:

Только лишь в срок свыше установленного 30 суток проведено чуть менее 2% экспертиз. Да, цифры говорят сами за себя, что действительно удалось комитету решить вопрос со сроками проведения. Конечно, проблемы все за один год сразу не решить. И впереди у нас еще много таких насущных проблем. Это улучшение материально-технической базы, это взаимодействие с экспертными службами других государств. Еще большое поле деятельности для дальнейшей работы комитета и его развития.