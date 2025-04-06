Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа

Во всех штатах Америки и некоторых странах Европы прошли крупнейшие митинги против действий Дональда Трампа и его союзника миллиардера Илона Маска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестации под лозунгом «Руки прочь!» были направлены против реформ новой администрации США, в частности введения импортных пошлин, жестких мер в отношении мигрантов и массовых увольнений. Это самые крупные демонстрации оппозиционного движения, которое пытается восстановить свои силы после шока первых недель пребывания республиканца у власти. По данным газеты The Washington Post, изначально организаторы рассчитывали вывести на улицы от 10 до 20 тыс. человек, однако их общее число оказалось «в пять раз больше».

Мы здесь из-за национального кризиса, потому что Трамп и Маск не соблюдают Конституцию. Они олицетворяют все самое худшее, что есть в политике. За несколько недель, прошедших с момента инаугурации Трампа, правительству, экономике и обществу США и мира был нанесен значительный ущерб. Трамп нападает на прессу, на университеты и здравоохранение. Он должен убрать руки от нашей демократии и уйти из офиса.

Манифестации против разрушающей политики Трампа прошли и за океаном. Сотни американцев, проживающих в Европе, собрались на протесты в Берлине, Париже и Лондоне. Здесь митингующие выступили против введенных Трампом в прошлый четверг пошлин на мировую торговлю.

Трамп переворачивает экономику многих стран мира по своей прихоти. Мы видим, как «день освобождения» повлиял на фондовые рынки всего мира, которые буквально обвалились. Делать подобные бессмысленные вещи, превращая своих союзников в врагов, просто позорно. Я уверен, что он думает не о людях, а о своих приятелях-миллиардерах вроде Илона Маска. Мы должны остановить это влияние, ведь пока нет предела проблемам, которые создает Трамп.