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Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа

06 апреля 2025 11:07
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Во всех штатах Америки и некоторых странах Европы прошли крупнейшие митинги против действий Дональда Трампа и его союзника миллиардера Илона Маска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа-2

Манифестации под лозунгом «Руки прочь!» были направлены против реформ новой администрации США, в частности введения импортных пошлин, жестких мер в отношении мигрантов и массовых увольнений. Это самые крупные демонстрации оппозиционного движения, которое пытается восстановить свои силы после шока первых недель пребывания республиканца у власти. По данным газеты The Washington Post, изначально организаторы рассчитывали вывести на улицы от 10 до 20 тыс. человек, однако их общее число оказалось «в пять раз больше».

Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа-4

Мы здесь из-за национального кризиса, потому что Трамп и Маск не соблюдают Конституцию. Они олицетворяют все самое худшее, что есть в политике. За несколько недель, прошедших с момента инаугурации Трампа, правительству, экономике и обществу США и мира был нанесен значительный ущерб. Трамп нападает на прессу, на университеты и здравоохранение. Он должен убрать руки от нашей демократии и уйти из офиса.

Манифестации против разрушающей политики Трампа прошли и за океаном. Сотни американцев, проживающих в Европе, собрались на протесты в Берлине, Париже и Лондоне. Здесь митингующие выступили против введенных Трампом в прошлый четверг пошлин на мировую торговлю.

Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа-7

Трамп переворачивает экономику многих стран мира по своей прихоти. Мы видим, как «день освобождения» повлиял на фондовые рынки всего мира, которые буквально обвалились. Делать подобные бессмысленные вещи, превращая своих союзников в врагов, просто позорно. Я уверен, что он думает не о людях, а о своих приятелях-миллиардерах вроде Илона Маска. Мы должны остановить это влияние, ведь пока нет предела проблемам, которые создает Трамп.

Во всех штатах США и некоторых странах Европы вспыхнули митинги против политики Трампа-9

Напомним, что всемирные пошлины президента США всего привели крупные компании к потерям, которые составили около семи триллионов долларов. Финансовые рынки от Гонконга до Франкфурта терпят крах. Тарифы, объявленные Дональдом Трампом в среду, вступили в силу накануне. Новые 10-процентные таможенные пошлины теперь распространяются на широкий спектр товаров, импортируемых в Соединенные Штаты. Тарифы по конкретным странам, введенные администрацией США, вступят в силу только 9 апреля.

# Акции протеста # Дональд Трамп

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