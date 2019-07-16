Президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже во второй половине этой недели в Санкт-Петербурге состоится VI Форум регионов Беларуси и России.

Традиционно участвовать пленарном заседании будут и главы государств. Главной темой обсуждения Александра Лукашенко и Владимира Путина будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Обсудят лидеры и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Известно также, что в преддверии форума президенты проведут неформальную встречу, в ходе которой посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Он считается одним из самых почитаемых в России. Ежегодно туда приезжают около 100 тысяч паломников.