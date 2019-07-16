Прямой эфир

Президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

16 июля 2019 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Российскую Федерацию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже во второй половине этой недели в Санкт-Петербурге состоится VI Форум регионов Беларуси и России.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

Президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский монастырь-1

Традиционно участвовать пленарном заседании будут и главы государств. Главной темой обсуждения Александра Лукашенко и Владимира Путина будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Обсудят лидеры и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Известно также, что в преддверии форума президенты проведут неформальную встречу, в ходе которой посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Он считается одним из самых почитаемых в России. Ежегодно туда приезжают около 100 тысяч паломников.

Президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский монастырь-4

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов
15 июля 2019 16:43

«Эмоции такие были, всё зашкаливало»: на белорусской границе начался «сезонный всплеск» нелегалов

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля
15 июля 2019 13:01

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси
15 июля 2019 10:31

Требования к работе посольств будут возрастать: что обсуждают на семинаре руководителей диппредставительств Беларуси