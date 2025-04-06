Из-за непогоды без электричества остаются около 140 населённых пунктов Минской области

На фронте было страшно. Записи человека, прошедшего Великую Отечественную. «Незабытые истории»

«Мой дед в 1905-м во время войны с Японией попал в окружение под Мукденом. Русская армия потерпела поражение, Россия заключила позорный мир. А я, его внук, в августе 1945-го под тем же Мукденом с советскими войсками окружили остатки квантунской армии, после чего Япония признала себя побежденной».