Из-за непогоды без электричества остаются около 140 населённых пунктов Минской области

Без электричества остаются около 140 населенных пунктов пристоличья, приблизительно такое же количество их и в Могилевской области. Из-за налипания снега и шквалистого ветра накануне в ряде районов были повреждены линии электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их восстановлением занимаются аварийные бригады. Причиной сложной погодной обстановки стал циклон «Зион», сопровождающийся сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой. Погода на следующей неделе также будет холодной и неустойчивой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, окажется на 3-5 градусов ниже нормы, ожидаются осадки в виде снега и даже образование снежного покрова.