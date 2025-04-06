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Из-за непогоды без электричества остаются около 140 населённых пунктов Минской области

06 апреля 2025 10:39
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Без электричества остаются около 140 населенных пунктов пристоличья, приблизительно такое же количество их и в Могилевской области. Из-за налипания снега и шквалистого ветра накануне в ряде районов были повреждены линии электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды без электричества остаются около 140 населённых пунктов Минской области-2

Их восстановлением занимаются аварийные бригады. Причиной сложной погодной обстановки стал циклон «Зион», сопровождающийся сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой. Погода на следующей неделе также будет холодной и неустойчивой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, окажется на 3-5 градусов ниже нормы, ожидаются осадки в виде снега и даже образование снежного покрова.

# Погода в Беларуси

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