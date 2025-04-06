На месте раскопок на реке Менке планируют открыть музей под открытым небом

Изучить памятники неолита или Бронзового века Витебского Поозерья и принять участие в исследовании реки Студенки. Принять участие в проводимых в Беларуси археологических раскопках может любой желающий. Узнать о предстоящих в 2025 году экспедициях можно на сайте Института истории Национальной академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого самыми масштабными археологическими раскопками за всю историю современной Беларуси стали исследования на реке Менка. Там были обнаружены несколько рядов деревянных конструкций, которые называются клети. Постройки датируются концом X века. На месте раскопок планируется открыть музей под открытым небом.

Алексей Авласович, заведующий центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Мы предлагаем на Менке сделать несколько интерактивных зон. Это реконструкция участка древнерусского города с полностью деревянной архитектурой, это открытие музея, конкретно здания, где будут экспонироваться археологические артефакты. В том числе и для размещения деревянных внутривальных сооружений. Просчитываются территория, просчитываются интерактивные элементы, инфраструктура, вплоть до стоянок и пешеходных дорожек.

Такие археологические объекты, как комплекс на реке Менка, а также найденные на них артефакты обогащают историческое наследие страны. Его охране в Беларуси уделяется особое внимание, так как сейчас действует соответствующая государственная программа.