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На месте раскопок на реке Менке планируют открыть музей под открытым небом

06 апреля 2025 08:32
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Изучить памятники неолита или Бронзового века Витебского Поозерья и принять участие в исследовании реки Студенки. Принять участие в проводимых в Беларуси археологических раскопках может любой желающий. Узнать о предстоящих в 2025 году экспедициях можно на сайте Института истории Национальной академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте раскопок на реке Менке планируют открыть музей под открытым небом-2

До этого самыми масштабными археологическими раскопками за всю историю современной Беларуси стали исследования на реке Менка. Там были обнаружены несколько рядов деревянных конструкций, которые называются клети. Постройки датируются концом X века. На месте раскопок планируется открыть музей под открытым небом.

На месте раскопок на реке Менке планируют открыть музей под открытым небом-4

Алексей Авласович, заведующий центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Мы предлагаем на Менке сделать несколько интерактивных зон. Это реконструкция участка древнерусского города с полностью деревянной архитектурой, это открытие музея, конкретно здания, где будут экспонироваться археологические артефакты. В том числе и для размещения деревянных внутривальных сооружений. Просчитываются территория, просчитываются интерактивные элементы, инфраструктура, вплоть до стоянок и пешеходных дорожек.

Такие археологические объекты, как комплекс на реке Менка, а также найденные на них артефакты обогащают историческое наследие страны. Его охране в Беларуси уделяется особое внимание, так как сейчас действует соответствующая государственная программа.

# Археология # История

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