Александр Лукашенко и Владимир Путин озвучили итоги ВГС Союзного государства

Новости Беларуси. Переговоры в расширенном составе длились дольше запланированного времени. У Дворца Независимости продолжает работать съёмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. Именно сейчас мы узнаем итоги переговоров. Президенты около получаса назад их озвучили, общаясь с прессой. На прямую связь со студией выходит Ольга Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Добрый вечер, студия. Переговоры во Дворце Независимости проходили несколько часов, но прошли они достаточно динамично. Это еще раз говорит о том, что стороны достаточно быстро нашли общий язык. Даже погода выдержала паузу – у нас только сейчас начинается снег.

По итогам Высшего госсовета Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с заявлениями. Президент Беларуси отметил, что нужно уделять больше внимания вопросам экономики и наращивать совместный товарооборот.

Также стала известна точная цифра совместного Бюджета – это 6 миллиардов российских рублей. Эти средства в основном пойдут на реализацию союзных программ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы приняли Бюджет Союзного государства на 2016-й год. Важно, что в текущей непростой финансово-экономической ситуации утвержден его объем в размере более 6 миллиардов российских рублей. Значительная часть этих средств пойдет на союзные программы, на те мероприятия, которые для нас являются ключевыми.

Мы рассмотрели ход выполнения приоритетных направлений, первоочередных задач дальнейшего развития нашего проекта Союзного государства до 2017-го года.

Определены четкие ориентиры для дальнейших шагов, направленных на сохранение положительной динамики нашего строительства.

Мы обсудили также итоги выполнения программы согласованных действий в области внешней политики и наметили основные черты и направления наших действий до 2017-го года.

К слову, отсутствие какого-либо недопонимания, недоверия во взаимодействии наших стран на международной арене как нельзя лучше демонстрирует белорусско-российское единство и с стратегическое партнерство в это непростое время. Об этом говорили и наши министры иностранных дел.

Мы уделили внимание вопросам международной и региональной безопасности. Более того, мы выработали четкий план действий нашей региональной группировки войск Беларуси и России. Они соответствуют современным стандартам.

Мы высказались за укрепление взаимодействий по всем направлениям, прежде всего по расширению и развитию интеграционных процессов.

Потенциал у наших стран есть. Он немалый. И в этом смысле Союзное государство должно выступать как мощная платформа для всего спектра взаимного сотрудничества. А также оказать действенную поддержку становлению Евразийского экономического союза.

Надеюсь, что достигнутые на высшем уровне договоренности позволят нам динамично наращивать наше сотрудничество, а также преодолевать любые противоречия и разногласия по-партнерски, в духе подлинно союзнических отношений, как это и подобает в Союзном государстве.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Состоялся откровенный обмен мнениями о текущей ситуации в мировых и региональных делах. В этом контексте обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере внешней политики, заслушали доклады наших министров иностранных дел.

Говорили и об обеспечение обороноспособности, о безопасности Союзного государства. Утверждена программа согласованных действий на международной арене. Она позволит эффективнее координировать наши усилия, выступать с единых позиций по острым региональным и глобальным проблемам.

Утвержден союзный Бюджет на 2016 год. Несмотря на негативные макроэкономические тенденции, удалось сохранить его объем в прежнем виде и на прежнем уровне.

Будет продолжена реализация более 40 межгосударственных экономических, социальных и гуманитарных программ.

Убежден, что достигнутые сегодня в Минске договоренности послужат дальнейшему укреплению Союзного государства.

Ольга Коршун, СТВ:

Вот такие официальные итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства. Но журналисты любят наблюдать за политиками в кулуарах. Вот такая интересная деталь: Валентина Матвиенко еще во время переговоров в расширенном формате накинула на плечи шубу. Видимо, переговоры проходили в спокойной обстановке – до жарких дискуссий, переговоров не дошло.

Вообще, от журналистов сложно скрыть какие-то детали сегодня, ведь очень много прессы и представителей СМИ работало на этом заседании. Наши российские коллеги тоже вели прямые включения, и нам с ними даже пришлось поделиться некоторым профессиональным оборудованием. Что поделать! Всем хотелось получить красивую профессиональную картинку, ведь это по-настоящему важное политическое событие и для Беларуси, и для России. Вот даже погода выдержала паузу, возвращаясь к этому: только недавно пошел снег и до начала заседания тоже шел снег. Поэтому сегодня и переговоры прошли достаточно конструктивно.