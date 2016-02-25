Александр Лукашенко: Белорусско-российская интеграция проходит испытание на прочность

Новости Беларуси. Начнем с главного политического события. В Минске сегодня, 25 февраля, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. В нем приняли участие Президенты Беларуси и России.

По словам белорусского лидера, союзное строительство сейчас ведется в непростых условиях. Однако, как подчеркнул Александр Лукашенко, сложившаяся ситуация не должна влиять на расстановку приоритетов в работе Союзного государства. Все подробности в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства минский Дворец Независимости принял впервые. Однако как переговорная площадка он уже хорошо знаком российской стороне. Владимир Путин был здесь чуть более года назад как участник переговоров нормандской четверки.

Сегодня перед заседанием два Президента немного пообщались с глазу на глаз. Прошло всего три недели с их сочинской встречи, где белорусский лидер проводил краткосрочный отпуск. Видимо, по основным вопросам договоренности были достигнуты уже тогда.

Начало заседания ВГС продемонстрировало два ключевых момента. Во-первых, действительно высокую степень подготовленности и проработки повестки. А во-вторых, прекрасное настроение как Президентов, так премьеров и делегаций чиновников. Обсуждение вопросов Союзного государства в узком составе началось с широких улыбок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно, позвольте мне вас приветствовать в нечужой вам Беларуси. Честно скажу, я очень ждал вашего приезда. И отмечаю то, что обычно, если уезжает Президент (Владимир Владимирович мне всегда говорил), то остается на хозяйстве премьер. Если уезжает Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович обязательно в Москве. Но сегодня я вам очень благодарен, что все мы собрались здесь, в Минске. И Президенту я только что рассказывал о том, что мы договаривались Высший госсовет подготовить солидно. И на этапе подготовки мы провели все мероприятия. Мы трижды с Владимиром Владимировичем обсуждали по телефону вопрос, мы дважды встречались – последний раз в Сочи, наши премьеры были в контакте. Я об этом все рассказал. Мы тщательно подготовили все вопросы, изучили их. И, в принципе, это уже пик – сегодняшнее заседание Высшего госсовета, и мы его оперативно проведем, поскольку все вопросы очень серьезно проработаны на сегодняшний день. Благодарю вас за поддержку и за помощь, которую вы нам всегда оказывали и оказываете.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы очень рады быть в Беларуси. Действительно, наши команды хорошо поработали. Мы знаем, в каком мире мы живем, что происходит в мировой экономике, в наших, соответственно. Немало вопросов, которые требуют нашего особого внимания, причем на самом высшем уровне. Но в целом хотел бы отметить, что все, что началось ровно 20 лет назад, имею в виду начало строительства Союзного государства, ничего это не утрачено. Наоборот, этот интеграционный проект развивается, развивается успешно и, безусловно, в известной степени становится даже драйвером развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Александр Григорьевич, вы как раз были в самом начале этого процесса. Я бы вас отдельно хотел за это поблагодарить. Потому что именно с вас, с Бориса Николаевича Ельцина этот процесс был начат.

И, повторю еще раз, мы сегодня имеем возможность сделать следующие шаги в развитии наших особых отношений. Уверен, что сегодняшняя наша работа будет хорошим толчком для продолжения этого весьма позитивного и нужного для наших стран и народов процесса.

Повестка минского ВГС – это спектр вопросов от Бюджета Союзного государства (в этом году он будет более 6 млрд российских рублей) до взаимодействия Беларуси и России во внешней политике. Экономика, разумеется, проходит через большую часть тем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашу интеграцию испытывают на прочность глобальная экономическая нестабильность, кризис доверия в международных отношениях, эскалация вооруженных конфликтов и обострение информационных войн. Однако сложившаяся ситуация не должна влиять на расстановку приоритетов в работе Союзного государства. Первостепенное внимание – экономической составляющей. Потенциал двусторонних торгово-экономических отношений, к сожалению, мы реализуем не в полной мере. В ситуации общемирового ухудшения экономической конъюнктуры это вряд ли оправдано. Мы вместе. И об этом мы с Президентом договорись, должны продумать, как взаимовыгодно задействовать и максимально использовать наши ресурсы. Уже третий год, к сожалению, отмечается падение взаимного товарооборота. В 2015-м году он снизился более чем на четверть. Эту негативную тенденцию мы можем и должны переломить совместными усилиями. Любые дисбалансы в отношениях между странами, несогласованность проведения экономической политики чувствительны для нашей взаимной торговли. Об этом мы тоже только что вели диалог. Поэтому устранение барьеров обеспечения эффективного функционирования единого рынка товаров, услуг, капитала, а также взаимная поддержка – зоны нашего общего интереса.

В целом, главная задача – максимально задействовать все площадки и форматы нашей работы для дальнейшего развития сотрудничества и принять эффективные решения. Думаю, вы согласитесь, что в рамках созданной нами интеграции есть все условия, чтобы работать согласованно, слаженно, как говорится, с точностью часового механизма.

Главными вызовами для Союзного государства российская сторона называет падение цен на углеводородное сырье и продовольствие, общее проседание рынков. Если в физическом объеме товарооборот не так сильно пошел вниз, то в деньгах падение ощущается сильнее.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Убежден, что и у России, и у Беларуси достаточно внутренних резервов, задействовав которые, мы сможем восстановить устойчивые темпы экономического развития Союзного государства, вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста. Именно на это должна быть ориентирована и дальнейшая реализация принятого в марте 2015-го года в программных документах ряда позиций. Они отражены в плане мероприятий по созданию условий для торгово-экономического сотрудничества и в списке приоритетных задач развития Союзного государства до 2017-го года.

В рамках Союзного государства реализуется и запланировано немало стратегических объектов, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Предлагается и дальше развивать не только промышленную кооперацию, но и региональные связи. В ходе расширенного обсуждения рассмотрели приоритетные направления, а также задачи развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.