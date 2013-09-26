Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились в Калининград на завершающий этап учения «Запад-2013»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин направились в Калининград, где на военном полигоне Хмелёвка проходит завершающий этап учения «Запад-2013». Главы государств вылетели на одном самолете. На учениях президентам покажут, как российские и белорусские войска отражают агрессию условных террористов с моря.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили завершающий этап учения «Запад-2013» на Гожском полигоне. Президенты поднялись на смотровую вышку и наблюдали за практическим взаимодействием подразделений. Военные отработали действия по ликвидации условного противника, который прорвался на территорию Союзного государства по суше. Показали как ищут, блокируют, уничтожают диверсионные группы и незаконные вооруженные формирования.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы видим, что происходит по арабской дуге, на других направлениях. Мы изучаем способы, тактику и так далее. И нам надо самим совершенствоваться и быть готовыми к любым поворотам событий. И если мы готовы, то тогда вероятность возникновения таких событий на нашей территории стремится к нулю.

Белорусско-российское учение «Запад-2013» проходит с 20 сентября. Носит оборонительный характер, подтверждающий курс на укрепление региональной безопасности. Отрабатывают действия при возможной кризисной ситуации, при этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси и трех прилегающих областей России. Манёвры проходили на 6 полигонах – в Беларуси и в Калининградской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тибор Козар, военный атташе (Венгрия):

Представители шести государств во взаимодействии, тесном взаимодействии, выполняют такие задачи, которые для военных стопроцентно доказали готовность, что они могут решить все задачи, поставленные военным руководством в Беларуси и всеми членами ОДКБ.

Бенедиктус Рийненберг, военный атташе (Нидерланды):

Без учения никогда не знаешь, способен ли ты выполнить задачу, когда это действительно нужно будет. Для этого военные учения всегда будут нужны.