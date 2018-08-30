1 сентября в Грузии стартуют совместные учения 10 стран Agile Spirit-2018

Новости Грузии. В Грузии с 1 сентября стартуют международные командно-штабные учения. Проходить они будут на территории военной базы в Сенаки на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. В Грузии с 1 сентября стартуют международные командно-штабные учения. Проходить они будут на территории военной базы в Сенаки на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в маневрах примут военнослужащие из 10 стран: США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии. Цель учений – повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО.