«Взаимодействие-2013». Сегодня на полигоне «Осиповичский» завершились совместные учения государств - членов ОДКБ

Новости Беларуси. Взаимодействие-2013. Сегодня на полигоне «Осиповичский» завершилась активная фаза учений Коллективных сил оперативного реагирования государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2013». К белорусским и российским военным в решении тактической задачи сегодня присоединились коллеги из Казахстана, Армении, Кыргыстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные действия уже докатились до самого сердца страны. Сегодня крупное бандформирование уничтожили всего в 100 километрах от Минска. По легенде учений целью бандитов было уничтожение компрессорной станции на газопроводе.

Остановить незаконное вооружённое формирование численностью до 250 бойцов — такая задача была поставлена перед интернациональным контингентом. Белорусско-казахско-российский десант показался в небе как только были получены разведданные о нахождении противника. Минутой позже колонну террористов-диверсантов уже «утюжили» штурмовики Су-25 ВВС Беларуси.

Часть уцелевших после бомбордировки террористов обнаружили поисковые отряды на вертолётах.

Второй отряд диверсантов попал в засаду. И тут уже подоспели спецподразделения Армении и Казахстана. Под прикрытием бронетранспортёров спецназ прочёсывает местность.

Остатки боевиков, отказавшихся сдаться, уничтожили огнём из всех имеющихся средств: десанта, артиллерии и вертолётов МИ-24. Компрессорная станция газопровода остаётся невредимой и награды находят своих героев.

Евгений Ярцев, начальник штаба 357 гвардейского аэромобильного батальона вооруженных сил Республики Беларусь:

Отличается высокая слаженность подразделений, несмотря на то, что все подразделения из разных стран, и четкая организация управления ими. Это очень приятно и хорошо действует, когда есть общая цель, общие задачи и они всем понятны. Нет не выполнимых задач.

Абдурахим Юлдашев, начальник воздушно-десантной службы аэромобильных войск Республики Казахстан:

Разница только в формах одежды. Тактика и подготовка у всех на высоком уровне»

С момента создания Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ нынешнее учение проводится уже в пятый раз, но впервые на территории Беларуси.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Я считаю, блестяще проведены учения, очень хорошо подготовлены. Сегодня первый день, когда они действуют уже слаженно и в больше степени показывают, чему они научились. До этого ведь проходили достаточно сложные тренировки.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Мы ставили перед собой несколько целей перед этими учениями. В том числе исследовательские цели. Мне кажется, что этот опыт, после обобщения, будет полезен не только вооруженным силам нашей страны, но и всем нашим союзникам.

Валерий Герасимов, начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации:

В следующем году мы такие учения проведём в Казахстане. Отработаем вопросы оперативного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть для любого государства - члена ОБКБ в связи с последними событиями в северной Африке и на Ближнем Востоке.

В учениях приняли участие силы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общая численность привлеченного контингента более 600 человек. Было задействовано около 60 единиц боевой и специальной, а также до 15 единиц авиационной техники. Впервые в рамках ОДКБ состоялось десантирование парашютным способом самоходных артиллерийских установок.