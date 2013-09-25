Делегация Совета Европы находится с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Делегация Совета Европы изучает опыт развития местного самоуправления в Беларуси. О том, как ведется работа в этом направлении, зарубежным гостям 25 сентября рассказали парламентарии.

Эксперты побывают в сельских и областных советах и таким образом увидят, как организована работа непосредственно на местах. К слову, этот визит проходит по инициативе европейской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Клод Фрекон, председатель Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Нас интересуют вопросы местного самоуправления и местных территориальных образований. Мы здесь для того, чтобы обменяться мнениями, высказать свои идеи и услышать комментарии белорусских коллег. Главная цель нашего визита — это организация совместного семинара с участием белорусских и европейских экспертов.

Светлана Герасимович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы считаем, что крайне недостаточно информации вообще о жизни в Беларуси, о том, как тут живет народ, как работают местные самоуправления. У нас очень открытая страна. Нам есть, что показать. И есть чему, конечно, поучиться. Поэтому мы рады, что руководители Конгресса пошли навстречу, заинтересовались, и они сами у нас увидят конкретно, как мы работаем, как мы живем.