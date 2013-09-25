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Делегация Совета Европы находится с визитом в Беларуси

25 сентября 2013 14:25
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Новости Беларуси. Делегация Совета Европы изучает опыт развития местного самоуправления в Беларуси. О том, как ведется работа в этом направлении, зарубежным гостям 25 сентября рассказали парламентарии. 

Эксперты побывают в сельских и областных советах и таким образом увидят, как организована работа непосредственно на местах. К слову, этот визит проходит по  инициативе европейской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Клод Фрекон, председатель Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
Нас интересуют вопросы местного самоуправления и местных территориальных образований. Мы здесь для того, чтобы обменяться мнениями, высказать свои идеи и услышать комментарии белорусских коллег. Главная цель нашего визита — это организация совместного семинара с участием белорусских и европейских экспертов.

Светлана Герасимович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:
Мы считаем, что крайне недостаточно информации вообще о жизни в Беларуси, о том, как тут живет народ, как работают местные самоуправления. У нас очень открытая страна. Нам есть, что показать. И есть чему, конечно, поучиться. Поэтому мы рады, что руководители Конгресса пошли навстречу, заинтересовались, и они сами у нас увидят конкретно, как мы работаем, как мы живем.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз # Светлана Герасимович # Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь # Жан-Клод Фрекон

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