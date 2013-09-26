Александр Лукашенко 26 сентября примет участие в белорусско-российском учении «Запад-2013»

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 26 сентября примет участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2013». Как ожидается, наблюдать за ходом манёвров будет и Президент России Владимир Путин.

Главы государств понаблюдают за завершающим этапом маневров. Он состоится на двух полигонах – «Гожском» и «Хмелёвке». Совместные воинские контингенты выполнят задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Так, на полигоне «Гожский» в Гродненской области, отработают прорыв условного противника на территорию Союзного государства по суше. А на калининградском полигоне «Хмелёвка» российские и белорусские войска отразят агрессию террористов с моря. В частности, белорусские военные проведут десантирование с самого большого в мире корабля на воздушной подушке «Мордовия».

Напомним, стратегические учения такого масштаба страны проводят с 2009 года. Первой их приняла Беларусь, затем, в 2011 году, Россия. И теперь, впервые, они проходят на территории сразу двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тибор Козар, военный атташе (Венгрия):

Представители шести государств во взаимодействии, тесном взаимодействии, выполняют такие задачи, которые для военных стопроцентно доказали готовность, что они могут решить все задачи, поставленные военным руководством в Беларуси и всеми членами ОДКБ.

Бенедиктус Рийненберг, военный атташе (Нидерланды):

Без учения никогда не знаешь, способен ли ты выполнить задачу, когда это действительно нужно будет. Для этого военные учения всегда будут нужны.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы видим, что происходит по арабской дуге, на других направлениях. Мы изучаем способы, тактику и так далее. И нам надо самим совершенствоваться и быть готовыми к любым поворотам событий. И если мы готовы, то тогда вероятность возникновения таких событий на нашей территории стремится к нулю.