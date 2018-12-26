Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года

Новости Беларуси. Беларуси и России удалось сблизить позиции, однако нерешенные вопросы остаются. Поэтому Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече еще до Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларуси и России удалось сблизить позиции, однако нерешенные вопросы остаются. Поэтому Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече еще до Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом по итогам переговоров в Москве сообщила пресс-секретарь нашего Президента Наталья Эйсмонт.
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Накануне диалог на высшем уровне в Кремле продлился больше трех часов. Разговор получился конструктивный. В первую очередь, главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Не обошли вниманием и острые темы: ценообразование на газ, работу белорусских нефтеперерабатывающих предприятий в условиях налогового маневра, а также поставки наших продуктов на российский рынок.
Дата встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина будет согласована с учетом их рабочих графиков. Необходимость провести еще одну встречу связана с желанием президентов максимально быстро решить существующие проблемы в двусторонних отношениях.
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