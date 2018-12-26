Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года

Новости Беларуси. Беларуси и России удалось сблизить позиции, однако нерешенные вопросы остаются. Поэтому Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече еще до Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.