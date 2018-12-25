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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

25 декабря 2018 17:55
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле к этому времени завершилась.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?-1

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?-3

Лидеры пообщались в присутствии делегаций, но большая часть переговоров прошла в формате «один на один».

Россия для Беларуси – ключевой партнер. И при таком уровне взаимодействия неизбежно возникают спорные моменты, что и отметили оба лидера.

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам

Наиболее чувствительным вопросом для нашей страны эксперты считают так называемый налоговый маневр – его Россия планирует завершить в 2019 году.

Лидеры обсудили наиболее чувствительные моменты в двусторонних отношениях, в том числе в интеграционных форматах. Особое внимание – развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?-6

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?-8

Напомним, накануне Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание с представителями экономического блока правительства. Глава государства четко обозначил нашу переговорную позицию: она последовательная и не выходит за рамки интеграционных договоренностей. Речь, в первую очередь, о создании равных условий для предприятий и отказ от протекционизма в угоду исключительно локальным бизнес-интересам. Главное условие успешной интеграции – движение на пути к созданию единых рынков.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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