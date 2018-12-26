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Силуанов рассказал о создании двусторонней рабочей группы между Беларусью и Россией

26 декабря 2018 06:45
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Новости Беларуси. 25 декабря в Кремле прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года

Силуанов рассказал о создании двусторонней рабочей группы между Беларусью и Россией-1

Силуанов рассказал о создании двусторонней рабочей группы между Беларусью и Россией-3

Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы. 

Для решения наиболее чувствительных вопросов принято решение создать двустороннюю рабочую группу.

Силуанов рассказал о создании двусторонней рабочей группы между Беларусью и Россией-6

Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов России:
Будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.

В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

# Беларусь-Россия # Антон Силуанов # Фотофакт

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