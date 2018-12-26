Силуанов рассказал о создании двусторонней рабочей группы между Беларусью и Россией

Новости Беларуси. 25 декабря в Кремле прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года
Новости Беларуси. 25 декабря в Кремле прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года
Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы.
Для решения наиболее чувствительных вопросов принято решение создать двустороннюю рабочую группу.
Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов России:
Будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. Эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран.
В Кремле завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?