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Украина отмечает 23 День Независимости. Впервые за последние 5 лет в Киеве и Одессе прошли военные парады

24 августа 2014 13:30
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Новости Украины. Украина отмечает 23 День Независимости. Торжественные мероприятия начались с церемонии поднятия государственного флага на Майдане Независимости. После чего с обращением к народу выступил президент Украины Петр Порошенко.

Впервые за последние пять лет в Киеве и Одессе прошли военные парады. Так, в столице были продемонстрированы около полусотни единиц военной техники.

В частности, новые бронетранспортеры, системы ПВО, а также ракетная артиллерия. Всего в параде приняли участие более 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости.

В поздравлении говорится, что высокий уровень двусторонних отношений и многовековая совместная история определяют характер белорусско-украинского взаимодействия на современном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты # Фотофакт

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