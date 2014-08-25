Прямой эфир

Правительство Франции ушло в отставку из-за разногласий с министром экономики

25 августа 2014 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил об отставке правительства. На такой шаг высокопоставленный чиновник, по мнению экспертов, пошел из-за разногласий с министром экономики в области правительственной политики.

Помимо этого рейтинг Манюэля Вальса за последние два месяца снизился на 15 пунктов – до 36%. Причина недовольства французов – отсутствие видимых результатов в сфере экономики. Речь идет в первую очередь о росте безработицы в стране и низком ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Украина отмечает 23 День Независимости. Впервые за последние 5 лет в Киеве и Одессе прошли военные парады
24 августа 2014 13:30

Украина отмечает 23 День Независимости. Впервые за последние 5 лет в Киеве и Одессе прошли военные парады

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Республике Ирак
24 августа 2014 13:15

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Республике Ирак

Александр Лукашенко: Агроэкотуризм поможет реанимировать «неперспективные» деревни
22 августа 2014 17:08

Александр Лукашенко: Агроэкотуризм поможет реанимировать «неперспективные» деревни