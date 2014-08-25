Правительство Франции ушло в отставку из-за разногласий с министром экономики

Новости Франции. Премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил об отставке правительства. На такой шаг высокопоставленный чиновник, по мнению экспертов, пошел из-за разногласий с министром экономики в области правительственной политики.

Помимо этого рейтинг Манюэля Вальса за последние два месяца снизился на 15 пунктов – до 36%. Причина недовольства французов – отсутствие видимых результатов в сфере экономики. Речь идет в первую очередь о росте безработицы в стране и низком ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.