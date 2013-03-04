Александр Лукашенко и Григорий Рапота обсудили вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Госсовета

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили 4 марта вопросы повестки дня предстоящего заседания Высшего Госсовета. Оно должно состоятся 15 марта в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания будут три основных блока вопросов: бюджет Союзного государства, программа согласованных действий во внешней политике, а также торгово-экономические отношения Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, еще раз вернувшись к этой теме, посмотреть, как вы, насколько готовы. Потому что мне, как председателю, Вам, как главному человеку, организатору этого мероприятия, очень важно на достойном уровне его провести. Чтобы мы действительно глубокого проработали те вопросы, которые подлежат обсуждению. Может, в этот промежуток времени мы придумаем еще какую-нибудь тему для обсуждения.

Несмотря на то, что ситуация в отношениях между государствами складывается нормальная, тем не менее, всегда вопросов достаточно. Особенно когда в мире не очень спокойно, да и с точки зрения экономики тоже.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Спасибо большое, Александр Григорьевич, что Вы нашли время. Крайне важно именно с Вами проговорить эту тему, как с председателем нашего Высшего государственного совета. Есть повестка дня, она сформулирована. По тем вопросам, которые мы давно уже запланировали, особых проблем нет.

Накануне состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Беларусь выступает за усиление повестки предстоящих переговоров ВГС практическими вопросами. В центре внимания может оказаться выполнение союзных программ и крупных совместных проектов между двумя странами. Таких, например, как строительство первой белорусской атомной станции.

Кроме того, на заседании могут быть затронуты вопросы о перспективах и динамике дальнейшего развития Союзного государства, определение роли «двойки» в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

На высшем госсовете у нас будет 3 группы вопросов: это вопросы бюджета, вопросы внешней политики, вопрос торгово-экономических отношенийю Могут возникнуть и другие вопросы, связанные, в целом, с деятельностью Союзного государства, его развитием, перспективами.

Союзное государство эксперты называют самым продвинутым проектом на постсоветском пространстве и локомотивом всех интеграционных процессов.

Уже на следующей неделе в Питере стороны сверят позиции по ключевым аспектам взаимо действия в экономике, промышленности, культуре.

В Санкт-Петербурге прорабатывают новый масштабный совместный проект: возможность переправки белорусских грузов морскими портами Ленинградской области. А это еще одно звено в развитии более тесных отношений в рамках Союзного государства.

Николай Самосейко, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Союзное государство является локомотивом всех интеграционных процессов, происходящих на постсоветском пространстве, развивается динамично, любая встреча на высшем уровне, встреча на площадках конференции Парламентского собрания, сессия - придают определенную динамику для развития Союзного государства.

2012 год для сторон стал рекордным в экономическом плане: товарооборот превысил 44 миллиарда долларов. Дан старт многим проектам. К примеру, сборка БелАЗов в Сибири.

Успешен и совместный запуск белорусского спутника. Аппарат дает качественные снимки. В коллекции есть даже фото осколков упавшего под Челябинском метеорита. Уже заключены первые контракты на продажу собственных снимков.

Но это не единственный прорывной проект. Впереди создание совместных предприятий, в том числе в фармацевтической отрасли, машиностроении, АПК.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук:

Создание единого рынка услуг значительно должно улучшить позиции Беларуси в целом в рамках Союзного государства, поскольку у нас есть ряд преимуществ в области транспортной логистики. Будет дальнейшее сотрудничество в области более глубокой переработки российских природных ресурсов, поскольку Беларусь уверенно заняла свою нишу. Сейчас выстраивается эта новая геоэкономическая конфигурация в рамках евразийского пространства в рамках бывшего Советского Союза, и Беларусь играет здесь активную роль.

Нельзя оставить без внимания взаимодействие в энергетической сфере: строительство Белорусской АЭС. Станция возводится даже с некоторым опережением графика. Партнеры делают ставку на развитие высоких технологий и инновации. У сторон есть потенциал. Взять, к примеру, «Парк высоких технологий» в Минске и «Сколково» под Москвой.

За годы существования Союзного государства многое сделано в социальной сфере. Так граждане Беларуси и России имеют равные права при поступлении в ВУЗы.

Юрий Шевцов, политолог:

На сегодня это самый продвинутый, самый глубоко интегрированный проект на постсоветском пространстве. У нас, все-таки, очень глубокое военное взаимодействие оборонное, у нас очень глубокая взаимная защищенность социальных прав граждан на территории друг друга.

Показательным примером стало сотрудничество в военно-технической сфере. Белорусские и российские военные постоянно оттачивают мастерство в ходе совместных учений. Уже в этом году в нашей стране пройдут масштабные маневры «Запад-2013».



