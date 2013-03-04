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Потенциал Минска как экономического центра страны надо использовать максимально эффективно

04 марта 2013 10:19
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Новости Беларуси. Потенциал Минска как экономического центра страны надо использовать максимально эффективно. Это отметил 4 марта глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков, представляя коллективу Мингорисполкома помощника Президента – главного инспектора по Минску Федора Домотенко.

Его послужной список говорит о большом опыте работы, в том числе и на руководящих должностях. На «БелАЗе» Федор Домотенко прошел путь от инженера-электроника до первого заместителя гендиректора. С 2010 года возглавлял Молодечненский райисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И за это время ситуация в регионе заметно улучшилась. Теперь в новой должности задачи стоят не менее важные.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Он имеет очень хороший потенциал быть помощником Президента по Минску, именно с учетом тех задач, которые необходимо городу решать. Прежде всего задачи социально-экономического развития.
Город Минск, столица – это важнейший экономический центр страны. И от того, как он будет исполнять эти показатели, зависит фактически исполнение всей республикой.

 

# Администрация Президента Республики Беларусь # Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Кобяков

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