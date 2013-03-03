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Представители Букингемского дворца: королева Великобритании Елизавета II госпитализирована

03 марта 2013 16:45
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Новости Великобритании. Как сообщают информагентства, 3 марта королева Великобритании Елизавета II была госпитализирована в одну из частных клиник Лондона.

Представители Букингемского дворца уточняют: королеву положили в клинику с симптомами гастроэнтерита – заболевания желудка.  Все намеченные на предстоящую неделю визиты Елизаветы II отменены.

Ранее из-за плохого самочувствия королева отменила поездку в Уэльс. Военный парад по случаю Дня Святого Давида, валлийского покровителя, прошёл без участия венценосной особы.
 

# Королевская семья

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