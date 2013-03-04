Новая волна протестов в Египте: пострадали около 400 человек, погибли 4 полицейских

Новости Египта. В Египте новая неделя началась с протестов. Только к утру понедельника стабилизировалась ситуация в Порт-Саиде. Протесты продолжались всю ночь. В результате пострадали около 400 человек. Четверо полицейских погибли.

Сотни жителей мятежного города выступали против перевода в другую тюрьму обвиняемых в футбольной трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад в драке после мачта погибли более 70 болельщиков. В январе зачинщики беспорядков были приговорены к смертной казни. Уже тогда Порт-Саид тонул в протестах и столкновениях. На этот раз ситуация повторилась.

Вместе со слезоточивым газом и дубинками полиция применила и пули. По словам стражей порядка, они стреляли только в воздух.