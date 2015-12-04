Новости Беларуси. Три столичных предприятия обратились к президенту с просьбой рассмотреть их предложения по улучшению работы в сфере строительства. Речь идет о намерении стройорганизаций самостоятельно возводить жилье с рентабельностью 5%. 4 декабря эти предложения были предметно рассмотрены главой государства при участии заинтересованных сторон.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Недавно ко мне, как известно в горисполкоме, обратились три руководителя, производящие строительные конструкции и занимающиеся строительством. Три компании. Вам было поручено рассмотреть эти предложения. Вы мне сказали, что «я не в теме, почему они обратились к президенту, а не ко мне». Это их право. Это их президент, они знают, к кому обращаться и как обращаться. Видимо, они обратились не зря, потому что до сих пор этот вопрос не решен.

То, что предлагают заявители, я думаю, за это надо просто хвататься и исполнять. Что они предлагают: дайте нам возможность самим строить жилье, недорогое, с рентабельностью 5% тем людям, которые имеют деньги и стоят в очереди в горисполкоме. Я думаю, что здесь плохого? Пускай определяют тех людей, кто хочет строить это жилье, берут и строят. Но что меня удручает — это же ваши горисполкомовские предприятия. Или нет? Это ваша собственность, предприятия работают отвратительно, они ищут себе работу. А вы сидите и думаете: какой ответ направить президенту.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Эта тема не нова для нас. И мы ею занимаемся. Мы определили уже на первом этапе три дома, которые будут реализованы по данному принципу. Но, Вы правильно сказали, что это должны быть люди, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и не вне очереди, а в порядке постановки на учет.

По результатам совещания глава государства поставил задачу до 20-го декабря найти возможность для того, чтобы предоставить предприятиям необходимые строительные площадки.