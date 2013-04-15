Николас Мадуро победил на выборах в Венесуэле. Энрике Каприлес отказывается признавать результаты

Новости Венесуэлы. Николас Мадуро, по предварительным подсчетам, победил на выборах президента Венесуэлы. Преемник Уго Чавеса набрал 51 % голосов, в то время как его главный соперник Энрике Каприлес – 49%. С убедительной победой на президентских выборах Мадуро поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко, а также президенты России, Кубы, Аргентины.

Поздравления направили и общественные объединения, политические партии Беларуси: «Белая Русь», БРСМ, Федерация профсоюзов, Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости.

У президентского дворца Мирафлорес Мадуро уже выступил с речью перед своими сторонниками. Он пообещал, что дело Чавеса будет продолжено.

Эти кадры 15 апреля облетели весь мир: вновь избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро и его сторонники. Центризбирком сообщил предварительные результаты: 51% за преемника Уго Чавеса против 49% его главного соперника – кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. Что и говорить, эти 2% стали по-настоящему историческими: Венесуэла удержалась на курсе боливарианской революции.

Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

В этой политической гонке я набрал на 300 тысяч голосов больше своего соперника. Это решение народа. Давайте выйдем на улицы, чтобы защитить эту победу и отпраздновать ее всем вместе. И да здравствует Чавес.

Но вот Каприлес, а вместе с ним и его сторонники, проигрыш в политической борьбе признавать не захотели. Оппозиция заговорила о возможной фальсификации результатов.

Энрике Каприлес, кандидат в президенты Боливарианской Республики Венесуэла:

Мы не признаем результаты, пока каждый венесуэльской голос, один за другим, не будут подсчитаны.

В эти дни в Венесуэле политическая активность просто зашкаливала. 7 кандидатов боролись за пост латиноамериканского президента и признание 19 миллионов избирателей, были открыты 14 тысяч участков, 3,5 тысячи местных наблюдателей и 240 международных следили за ходом голосования.

Высказать свои «политические предпочтения» могли во многих странах мира.

Свой избирательный участок был открыт и в посольстве Боливарианской Республике в Минске. Из 63 человек, заявленных в списках, проголосовать пришли 56. Известны уже и результаты. Абсолютное большинство выступило за преемника Уго Чавеса Николаса Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От нового латиноамериканского лидера уже ждут выбранного курса. К слову, в рамках политики знаменитого предшественника.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Результаты выборов подтверждают саму идею, правильность той идеи или выборов венесуэльского народа, которую и выдвинул Чавес. Срок избрания – шесть лет. И поэтому, конечно, это вносит определенную стабильность в наши отношения.

О перспективах двустороннего сотрудничества говорят и представители посольства Республики Венесуэла в Минске.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Я хорошо знаю Николаса Мадуро. Он, несомненно, видит потенциал развития двусторонних отношений на основе взаимодополняемости двух стран. Если у Беларуси нет углеводородного сырья, нефти, Венесуэла готова их поставлять.

Поздравления вновь избранному президенту направили российский, кубинский, аргентинский лидеры. К ним присоединился и глава нашего государства Александр Лукашенко.