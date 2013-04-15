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Президент требует не допустить роста бюджетных расходов при создании в Беларуси единой службы судебных экспертиз

15 апреля 2013 14:09
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Новости Беларуси. Президент требует не допустить роста бюджетных расходов при создании в Беларуси единой службы судебных экспертиз. Об этом глава государства  заявил 15 апреля, принимая с докладом  госсекретаря Совета безопасности  Леонида Мальцева, министра финансов Андрея Харковца и возглавляющего межведомственную рабочую группу по созданию новой службы первого заместителя председателя Следственного комитета Андрея Шведа.

Результаты работы этой группы нашли отражение в соответствующем проекте Указа. В документе предусматривается образование Государственной службы судебных экспертиз на базе экспертных подразделений МВД, МЧС, Вооруженных Сил, Минюста, а также Службы медицинских судебных экспертиз.

По итогам прошедшего 4 апреля совещания на данную тему Александр Лукашенко поручил доработать проект Указа до конца месяца.

15 апреля на встрече Президент обозначил вопрос и численности работников будущей единой службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Мы создаем общую единую службу судебных экспертиз. При создании этой службы мы должны бюджетное финансирование сократить. Второе. Вы знаете, что я подписал Указ о сокращении численности государственных служащих, и сокращение произошло более чем на 25%. Поэтому, создавая новую службу, мы должны не просто помнить о том, что произошло сокращение госслужащих, а еще ранее произошло сокращение численности правоохранительных органов, прокуратуры, МВД. Армию мы постоянно по плану сокращаем и выходим на нужную нам численность. Чтобы не произошло, что здесь мы, создавая новую службу судебных экспертиз, не дай Бог увеличим ее численность. Численность должна сократиться, и это будет нормально в том плане, что происходит сокращение численности государственных служащих в стране и, конечно же, бюджетного финансирования.

# Александр Лукашенко # МЧС # МВД # Судебная система Беларуси

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